Как, вы не видели?! Киномарафон "Arctic open" стартует в Архангельской области

На сегодняшний день в проекте участвуют 10 районов области, в их числе музейные объединения, Дома культуры, библиотеки, молодежные центры Приморского, Онежского, Плесецкого, Вельского, Холмогорского, Котласского районов, городов Архангельска и Северодвинска.

«Киномарафон Arctic open» - это второй этап проекта «Первый Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open», который проходил в столице Поморья с 7 по 9 декабря минувшего, 2017 года. Тогда за три фестивальных дня на 14 площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска более 3 000 зрителей посмотрело 60 фильмов: художественных, документальных, короткометражных.



Организаторы решили показать конкурсные фильмы прошедшего фестиваля кинолюбителям Архангельской области.

«В Архангельской области прервана кинематографическая традиция, и мы хотим помочь ее возродить. Удаленные северные регионы, где нет кинотеатров, а зачастую и домов культуры, не должны чувствовать себя на периферии, они достойны быть в центре культурных событий, которые происходят именно сегодня. Для того, чтобы зритель в городах и поселках, деревнях и селах Архангельской области увидел современное, отечественное кино, которое не транслируют по телевидению, нужно не так много, достаточно доброй воли и понимания важности роли киноискусства в жизни человека, - прокомментировала акцию Тамара Статикова, директор Поморского культурного фонда «Берегиня», организатор Киномарафона.



Получив разрешение правообладателей, организаторы сформировали восемь киносеансов для бесплатных показов. Все фильмы поднимают актуальные темы становление личности человека, нравственного выбора, взаимоотношения человека и природы, осмысление отечественной истории, сохранение уникальной природной среды Арктики.



Зрители Архангельской области увидят документальные исследования о русском Заполярье: фильм Светланы Быченко «Территория Куваева» о первооткрывателях золота Чукотки и Колымы; работу хабаровских кинематографистов о первопроходце 18 века Степане Крашенниникове; документальную ленту питерского режиссера Владимира Непевного о «закрытых» архивах русской Арктики. Любители «короткометражек» посмотрят лирические, тёплые истории о современниках, молодых людях, которые ищут свой путь в жизни.

«Киномарафон Arctic open» будут проходить в Архангельской области до 31 марта. Уже на этой неделе первые фильмы покажут в «Молодежном центре» Северодвинска, затем в Домах культуры Приморского, Онежского районов, Североонежском социально - досуговом центре, историко-мемориальном музее им. М.В. Ломоносова, выставочном зале города Коряжма, торгово-промышленном техникуме Плесецка, библиотеках Мирного, Архангельска, Вельска, поселка Конёво и других районных учреждениях культуры.

В рамках проекта показы некоторых фильмов пройдут и на региональных кабельных телеканалах Североонежска, Архангельска «Регион29», Северодвинска «Свой регион».



За расписанием и ходом Киномарафона можно будет следить

на сайте организаторов http://fbereginya.com/

В социальных сетях - https://vk.com/arctic_open_kinofest

Для справки:

Проект «I Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open» - победитель первого Президентского гранта для НКО по развитию гражданского общества и поддержан Министерством культуры Архангельской области.