Жизнь сквозь сказку. Тутов написал детский детИктив

Издательство «Сказочная дорога» выпустило в свет продолжение «детИктива» (детектива для детей) архангельского писателя Александра Тутова «Потапыч и Миша». Персонажи новой сказки «Миша и Бабка-Ёжка» защищают историю своего волшебного мира, которую злыдни-оборотни норовят переписать в угоду новомодным тенденциям и вкусам заморских заказчиков.

Вспомним в тысяча который-то раз, что сказка – ложь, да в ней намек. В реальном мире давно переписывают истории стран и народов, переиначиванию подвергается и национальная мифология. Увы, свою лепту вносят в это недостойное дело и авторы, вроде бы позиционирующие себя как патриоты.

Недавно прошедший по российским экранам «Последний богатырь», казалось бы, всем хорош, да вот только в бочонок меда его создатели ухнули целый черпак дегтя. Ну, зачем, спрашивается, было превращать благородного Добрыню Никитича в тирана и узурпатора? И это на фоне развязанного нашими ближайшими соседями и родичами абсурдного спора: чей богатырь Илья Муромец – великорусский или украинский? «Новое прочтение» былин и сказок идет нога в ногу с нетрадиционными трактовками привычных с детства исторических событий и героев. И вот уже СМИ, позиционирующее себя как «патриотическое», публикует статью, автор которой на полном серьезе утверждает, что Александр Невский… предал Русь. Вот если бы он выступил против монголов (то есть ввязался в самоубийственную войну на два фронта), только в этом-то случае русским его бы следовало чтить… если бы, конечно, после такого «героического самопожертвования» остались еще в мире русские.

Сказочный мир – калька с мира реального, земного, повседневного. Вот и в Лукоморье Александра Тутова переписчики учебников стремятся внушить юному поколению, что орки и гоблины – персонажи сугубо положительные, а хоббиты и их союзники – коварные и жестокие завоеватели мирных народов… А русские богатыри несознательные и невоспитанные, Заморское Чудище обидели. В борьбе с темными силами юные сыщики проявляют выдержку и сообразительность, рискуют, вступая в противоборство со злом – и выходят победителями, как и подобает героям настоящей сказки. Зло наказано, ложь разоблачена и посрамлена. Хочется, чтобы и «в реале» так было всегда.

Читатели «Миши и Бабки-Ёжки», возможно, зададутся вопросом: стоит ли смешивать детскую сказку с окружающей действительностью, превращая привычных с детства героев в депутатов, бандитов и прочих героев и антигероев нашего времени, заставлять нечистую силу скакать с криками «Саурон придет – порядок наведет», а гномов – митинговать против рейдерского захвата ресторана? А почему нет? Разве русская и советская литературная сказка чуралась злобы дня? Разве нельзя рассказывать детям о проблемах окружающего мира на доступном их пониманию языке, через сказочные сюжеты и образы? Разумеется, без соблазнов демонстративного осовременивания и вульгаризации. И развлекать, и поучать, учить жизни, учить добру, учить пониманию вечных истин, которые меняют облик в соответствии с духом времени, но не меняют сути. Считаю, что Александр Тутов с задачей справился. Его лукоморский детИктив учит юного читателя ориентироваться в нашем мире, не делить людей на идеальных и пропащих. Ведь Кощей, Серый Волк и Змей-Горыныч могут, говоря официальным языком, «встать на путь исправления», а сугубо положительный герой проявить малодушие и трусость.

Если маленький человек с детства вберет умом и сердцем эти немудреные, но важные истины, значит, сказка действительно – добрым молодцам урок, значит, и в жизни нашей будет больше молодцев, богатырей и добрых волшебников и меньше упырей, орков, соловьев-разбойников и всякой прочей нечистой силы.

Скоро сказка сказывается, да нескоро пишется. Над «Мишей и Бабкой-Ёжкой» писатель работал несколько лет. Теперь на его творческом горизонте вырисовывается третья книга из лукоморского цикла, где героев ждут новые приключения. До новых встреч со старыми знакомыми! Будем надеяться, до скорых встреч.

Анатолий Беднов