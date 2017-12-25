Главный редактор ИА RUSNORD вошел в число победителей журналистского конкурса Общероссийского народного фронта

Общественный совет Фонда Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» провел заседание, на котором были определены 350 лауреатов Всероссийского журналистского конкурса ОНФ. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тыс. работ из всех регионов страны.

«Этот конкурс стал беспрецедентным по числу присланных журналистами работ и количеству участников. Более 2,5 тыс. представителей СМИ затронули такие важные для жителей регионов вопросы, как ЖКХ, коррупция, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог. Немало работ было посвящено теме волонтерства, экологии, финансовой грамотности людей и другим. Все лауреаты, а это 350 человек, будут награждены на площадке Медиафорума ОНФ и получат премии», – заявил председатель общественного совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев.

От Архангельской области в число победителей вошли - Марина Третяченко (Правда Севера), Леонид Черток (ИА Руснорд), Ирина Будник (ИА Губернский глобус) и Елена Ломова (Трудовая Коряжма).

Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток представил на конкурс свой материал «Беломорье» - санаторий недоступности», посвященный проблеме отдыха инвалидов в регионе.