Сивка с горки. Поморские истории Александра Чашева

Из цикла «Заотнё». Предыдущая новелла: http://rusnord.ru/culture/40350-zhdannye-pomorskie-istorii.html

Суббота пожаловала. Старушка в плюшевом жакете, тёплом платке на голове, в валенках с калошами поднимается, опираясь на суковатую палку, по идущей от реки тропинке. Раскраснелась.



Митька бросился навстречу: – С лёгким паром, со здоровьицем крепким, баушка! - Помог подняться по крутому склону.



- Благодарствую, любеюшко! – распевно ответила бабушка и присела на лавочку. - В байне попарить – здоровье поставить. Не один годик с себя скинешь. Из баенки да нарядная – самая желанная. Так-то в мои годы молодые говаривали.



Отдыхает бабуля, щурится на ласковое апрельское солнце. Снег под его лучами просел. На южном склоне пригорка затемнели лунки земных проплешин. Новорождённая трава робко выглядывает из них.



- Неужто весна пришла? Как ты, баушка, считаешь?



Улыбнулась: - Да уж внучек, истовённо сивка под горку идёт, а бурка на горку крадется.



Огляделся Митька по сторонам, удивился: - Где сивка-бурка? Я и кобылы ледащей не вижу. Читала мне мама сказку про коня вещего, не обманешь.



Обняла бабушка внука, в вихор поцеловала: - В сказе-то, может, про коня и писано, белеюшко. Только вот исстари снег у нас сивкой зовётся, а тепло - буркой. О весне бается в старине мной сказанной. Ежели наоборот - сивка идёт на горку, а бурка под горку, то зима начинается.



***



Миновала короткая весна, лето отшумело, заосеннилось. Ноябрь вроде, а всё нет зимней погоды. Ночами подморозит да оттепель дневная с дождём и резким ветром разрушает ночные старания. Река в шуге, на лодке не проплыть, пешком не пройти. Отрезало деревню от мира.



После завтрака бабушка спросила: - Какое сёдни число, Нежданко?



Митька посмотрел на отрывной календарь: – Двадцать пятое ноября.



- Морёна, знать, - задумчиво протянула она, – всё так, всё так. Ты, белеюшко, поди-ко воды с родника принеси к чаю-то.



Митька, схватив маленькие ведёрки, выскочил во двор. Вспомнил о рукавицах, вернулся за ними в сени. Из-за двери услышал голос бабушки: - Простите, детки любые! Скоре уйду от вас. Уж не обессудьте. Пора пришла. В карачун невея-то приберёт меня.



Забыв поручение, Митька рванул дверь и застыл у порога. Родители с ужасом глядели на бабушку. Тягостное молчание нарушила мама: - Што вы, Степанида Степановна, тако баете? Нешто можно этак пугать?



- Да уж, мама, пригвоздила так пригвоздила! - вступил отец, - Ведь Морёну-то, слышал я, и умолить можно. Пойду-ка прямо сейчас с головнями на болото да в трясине их и погашу. Глядишь и отстанет невея-смертушка.



- Нет, сыночек, не хаживай. Там (показала вверх) всё решено. Знаю я. Откуда? Не пытайте. Знаю и всё. Время ишо есть. Исполните, любушки, што положено. И не препятствуйте, сердешные. Порато прошу. …А ты внучек пошто ослушался? Не нать тебе было знать-то раньше времени.



В тяжкое молчание погрузился дом. Свет за окнами померк. Слёзы катились из трёх пар глаз, капали на цветную клеёнку стола, дощатый, выскобленный до синевы пол. Бабушка глядела на родных с жалостью, нежно, словно они решили уйти на другой свет. Улыбнулась виновато: - Вы уж простите меня, придется чего-ли и поделать.



Началась подготовка к похоронам. Живой. Любимой.



Школу Митька забросил. Надвигающийся с каждым прожитым днём миг прощания с самым дорогим человеком пригвоздил к постели. Лежал в горячке несколько дней. Пришёл в себя, ничего не хотел, не пил, не ел, смотрел в белёный потолок, искал ответ на горестный вопрос: «Почему она должна умереть?». Не находил. Всё это время бабушка сидела рядом с его кроватью, вытирала пот, лечила какими-то только ей ведомыми отварами, здесь же, на огромном сундуке, дремала иногда.



Подняла на ноги внука, к жизни вернула. Попросил пить. Принесла кружку морса, подала: - Слава Богу, поправился, обрадушка! Напугал ты всех порато. Не твой нынче срок, любеюшко, жить должен долго, дел у тебя много ишо.



Миновала ещё одна неделя. Окреп Митька, из дому выбегал во двор. А бабушка слегла. Поменялись они местами. Теперь он сидел подле изголовья её кровати. Слабела она, забывалась. И улыбалась во сне. Он глядел на родное лицо и беззвучно плакал. Проснулась однажды, увидела бороздки слёз на щеках, платок подала: – Утрись, паренёк. И не плачь боле. Ничего не отменить. Срок мой истекает.



- Не пойму я, баушка, пошто о сроке каком-то баешь снова? Нешто есть он у каждого?



- Подмогни, любушка, подымусь повыше…Вот так-то лучше будет. На каждого человека есть промысел у Бога, исполнишь ево в отпущенный срок – уходи: тело в землю, душа к Богу. Там все ближники ждут, без обличья токмо. В одну общую с ними душу божью душа и вольётся.



- А вот в прошлом году хоронили дядю Пелушу. Сгорел, бают, он от винища. Если б не пил, то жил бы ишо. Пошто боженька ево забрал до срока?



Задумалась: - Может, исчерпал осподь надежды на этого человека. Много ждал, прощал, да и божье терпенье тоже иссякает. Таких до срока забирает невея.



- В ад, баушка? Братка двоюродный про нево баял. Огонь там да смола в котлах кипит будто.



- В душе они каждой, внучек, и мрак, и свет, и рай, и ад. Всё там. Здесь, на земле мы только гости. На том свете душе тело мешать не будет, вот и будет она вечно радоваться в полную силушку. Или страдать, ежели плохо жил человек.



- Где же она душа-то, баушка, не чувствую я её. Рука, нога видны, можно их ущипнуть, больно будет, а вот говорят: "душа болит". Как болит, где болит? Не пойму я.



- Ох, милушко, душа каждому телу при рождении дана. Ты вот сколько времени можешь под водой просидеть? Недолго. А почему?



- Так ведь воздуха не хватает!



- Воздуха. А где он, ты его видишь? Нет. Не видишь, да жить без него не можешь. Он в тебе, рядом с тобой, везде. Так и душа невидимая в нас живёт, без неё тело мертво, её родимую боженьке возвращаем, когда покидаем мир земной.



- А умирать не страшно, баушка?



- Наклонись поближе, внучек. …Страшно тому, кто жил страшно. Тьму они ожидают и там. Светлые к свету тянутся. А ты, голубанушко, прямо живи, душу не закасти тьмой, добрее будь. Люди слабы, умей прощать, не суди. И себя не казни попусту. Мы ведь рядом будем, не печаль нас-то. Любим мы тебя. – Поцеловала Митьку в голову. – Ступай, голуба душа, кликни Марьюшку-отрадушку.



Позвал маму. Из соседней комнаты слышал, как бабушка уточняла подробности собственных похорон - от одежды до поминок. Домовину для неё уже давно изготовил отец. Стояла она в углу повети, прикрытая рогожей. Дождалась.



Бабушка умерла в названный ею день. На зимний солнцеворот. На её лице застыла едва заметная, кроткая, добрая, мудрая улыбка. С нею она прошла через жизнь.



***

И снова апрельское солнце. В его лучах улыбка бабушки, тепло дедичей, родных и близких, ушедших в иные миры. И опять сивка под горку идёт, а бурка на горку

неспешно поднимается.

Александр Чашев