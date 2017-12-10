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Сивка с горки. Поморские истории Александра Чашева

Из цикла «Заотнё». Предыдущая новелла: http://rusnord.ru/culture/40350-zhdannye-pomorskie-istorii.html

Суббота пожаловала. Старушка в плюшевом жакете, тёплом платке на голове, в валенках с калошами поднимается, опираясь на суковатую палку, по идущей от реки тропинке. Раскраснелась.

    Митька бросился навстречу:  – С лёгким паром, со здоровьицем крепким, баушка! - Помог подняться по крутому склону.

  - Благодарствую, любеюшко! – распевно ответила бабушка и присела на лавочку. - В байне попарить – здоровье поставить. Не один годик с себя скинешь. Из баенки да нарядная – самая желанная. Так-то в мои годы молодые говаривали.

    Отдыхает бабуля, щурится на ласковое апрельское солнце. Снег под его лучами просел. На южном склоне пригорка затемнели лунки земных проплешин. Новорождённая трава робко выглядывает из них.

   - Неужто весна пришла? Как ты, баушка, считаешь?

    Улыбнулась: - Да уж внучек, истовённо сивка под горку идёт, а бурка на горку крадется.

    Огляделся Митька по сторонам, удивился: - Где сивка-бурка?  Я и кобылы ледащей не вижу. Читала мне мама сказку про коня вещего, не обманешь.

    Обняла бабушка внука, в вихор поцеловала: - В сказе-то, может, про коня и писано, белеюшко. Только вот исстари снег у нас сивкой зовётся, а тепло - буркой. О весне бается в старине мной сказанной. Ежели наоборот - сивка идёт на горку, а бурка под горку, то зима начинается.

                                  ***

   Миновала короткая весна, лето отшумело, заосеннилось.  Ноябрь вроде, а всё нет  зимней погоды. Ночами подморозит да оттепель дневная с дождём и резким ветром разрушает ночные старания.  Река в шуге, на лодке не проплыть, пешком не пройти. Отрезало деревню от мира.

     После завтрака бабушка спросила:  - Какое сёдни число, Нежданко?

     Митька посмотрел на отрывной календарь: – Двадцать пятое ноября.

    - Морёна, знать, - задумчиво протянула она, – всё так, всё так.  Ты, белеюшко, поди-ко воды с родника принеси к чаю-то.

     Митька, схватив маленькие ведёрки, выскочил во двор. Вспомнил о рукавицах, вернулся за ними в сени.  Из-за двери услышал голос бабушки: - Простите, детки любые! Скоре уйду от вас. Уж не обессудьте. Пора пришла. В карачун невея-то приберёт меня.

    Забыв поручение, Митька рванул дверь и застыл у порога. Родители с ужасом глядели на бабушку. Тягостное молчание нарушила мама: - Што вы, Степанида Степановна, тако баете? Нешто можно этак пугать?

     - Да уж, мама, пригвоздила так пригвоздила! - вступил отец, - Ведь Морёну-то, слышал я, и умолить можно. Пойду-ка прямо сейчас с головнями на болото да в трясине их и погашу. Глядишь и отстанет невея-смертушка.

    - Нет, сыночек, не хаживай. Там (показала вверх) всё решено. Знаю я. Откуда? Не пытайте. Знаю и всё.  Время ишо есть. Исполните, любушки,  што положено. И не препятствуйте, сердешные.  Порато прошу. …А ты внучек пошто ослушался? Не нать тебе было знать-то раньше времени.

   В тяжкое молчание погрузился дом. Свет за окнами померк. Слёзы катились из трёх пар глаз, капали на цветную клеёнку стола, дощатый, выскобленный  до синевы пол. Бабушка глядела на родных с жалостью, нежно, словно они решили уйти на другой свет. Улыбнулась виновато: - Вы уж простите меня, придется чего-ли и поделать.

   Началась подготовка к похоронам. Живой.  Любимой.

    Школу  Митька забросил. Надвигающийся с каждым прожитым днём миг прощания с самым дорогим человеком  пригвоздил к постели. Лежал в горячке несколько дней. Пришёл в себя, ничего не хотел, не пил, не ел, смотрел в белёный потолок, искал ответ на горестный вопрос: «Почему она должна умереть?». Не находил. Всё это время бабушка сидела рядом с его кроватью, вытирала пот, лечила какими-то только ей ведомыми отварами, здесь же, на огромном сундуке, дремала иногда.

    Подняла на ноги внука, к жизни вернула. Попросил пить. Принесла кружку морса, подала: - Слава Богу, поправился, обрадушка! Напугал ты всех порато.  Не твой нынче срок, любеюшко, жить должен долго, дел у тебя много ишо.
 
    Миновала ещё одна неделя. Окреп Митька, из дому выбегал во двор. А бабушка слегла. Поменялись они местами. Теперь он сидел подле изголовья её кровати. Слабела она, забывалась. И улыбалась во сне. Он глядел на родное лицо и беззвучно плакал. Проснулась однажды, увидела бороздки слёз на щеках, платок подала: – Утрись, паренёк. И не плачь боле. Ничего не отменить. Срок мой истекает.

   - Не пойму я, баушка, пошто о сроке каком-то баешь снова? Нешто есть он у каждого?

   - Подмогни, любушка, подымусь повыше…Вот так-то лучше будет.  На каждого человека есть промысел у Бога, исполнишь ево в отпущенный срок – уходи: тело в землю,  душа к Богу. Там все ближники ждут, без обличья токмо. В одну общую с ними душу божью  душа и вольётся.

     - А вот в прошлом году хоронили дядю Пелушу. Сгорел, бают, он от винища. Если б не пил, то жил бы ишо.  Пошто боженька ево забрал до срока?

    Задумалась: - Может, исчерпал осподь надежды на этого человека. Много ждал, прощал, да и божье терпенье тоже иссякает. Таких до срока забирает невея.

   - В ад, баушка? Братка двоюродный  про нево баял. Огонь там да смола в котлах кипит будто.

   - В душе они каждой, внучек, и мрак, и свет, и рай, и ад.  Всё там. Здесь, на земле мы только гости. На том свете душе тело мешать не будет, вот и будет она вечно радоваться в полную силушку. Или страдать, ежели плохо жил человек.

    - Где же она душа-то, баушка, не чувствую я её. Рука, нога видны, можно их ущипнуть, больно будет, а вот говорят: "душа болит". Как болит, где болит? Не пойму я.   

   - Ох, милушко, душа каждому телу при рождении дана. Ты вот сколько времени можешь под водой просидеть? Недолго. А почему?

  - Так ведь воздуха не хватает!

  - Воздуха. А где он, ты его видишь? Нет. Не видишь, да жить без него не можешь. Он в тебе, рядом с тобой, везде. Так и душа невидимая в нас живёт, без неё тело мертво, её родимую боженьке возвращаем, когда покидаем мир земной.   

   - А умирать не страшно, баушка?

   - Наклонись поближе, внучек.  …Страшно тому, кто жил страшно. Тьму они ожидают и там. Светлые к свету тянутся. А ты, голубанушко, прямо живи, душу не закасти тьмой, добрее будь. Люди слабы, умей прощать, не суди. И себя не казни попусту. Мы ведь рядом будем, не печаль нас-то. Любим мы тебя. – Поцеловала Митьку в голову. – Ступай, голуба душа, кликни Марьюшку-отрадушку.

    Позвал маму. Из соседней комнаты слышал, как бабушка уточняла  подробности собственных похорон - от одежды до поминок. Домовину для неё уже давно изготовил отец. Стояла она в углу повети, прикрытая рогожей. Дождалась.

   Бабушка умерла в названный ею день. На зимний солнцеворот. На её лице застыла едва заметная, кроткая, добрая, мудрая  улыбка. С нею она прошла через жизнь.

                                                           ***
   И снова апрельское солнце. В его лучах улыбка бабушки, тепло дедичей, родных и близких, ушедших в иные миры. И опять сивка под горку идёт, а бурка на горку
неспешно поднимается.

Александр Чашев

03 февраль 07:53 | : Культура / Литературная гостиная

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