Конец фильма. Кто хочет отменить смерть Сталина?

Судя по замесу, кино снова становится важнейшим из искусств.

Стоп, в оригинале Ленин в данной фразе ещё и цирк упоминал. В противовес театру, опере, балету, живописи (так в подтексте читается). Да, невысокого мнения был основоположник о культурном потенциале среднего россиянина.

Собственно, так оно и вышло. В цирк при советской власти всегда аншлаги. Кинотеатры росли как грибы, несмотря на скудость репертуара. Три-четыре театра на Москву и Ленинград, куда зритель действительно ломился, в остальные билеты шли в нагрузку. Опера-балет… тоже в столицах как составляющая туристической программы плюс буквально единицы знатоков. А что, весь мир так живёт.

В СССР любили говорить – мы воспитываем зрительскую культуру. Происходило это посредством ограничения кинопроката и введения цензуры в отечественное кинопроизводство. Какие-то облечённые доверием дяди-тёти с паровозо-арбузным образованием и пролетарско-крестьянским происхождением решали, что нам смотреть. Иногда именно узость их мышления и помогала. Известен случай, когда генсек Хрущёв, посмотрев 10 минут шедевр Федерико Феллини «8 ½», барственно махнул рукой: «Можете запускать в прокат. Если я там ничего не понял, то и никто не поймёт».

Впрочем, тот же Хрущ спас от погружения в небытие «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», где от души постебались над его любимой кукурузой. То есть, хоть чем-то интересовался и имел свой взгляд.

Первый киноскандал этого года разгорелся из-за приоритетов проката. Старший сын, сходив и на «Паддингтона-2», и на «Движение вверх», с возмущением рассказывал, как кто-то за него решает, что смотреть в каникулы, а что после. Я тогда ещё не был в курсе письма протестующих кинопрокатчиков, появившегося в ответ письму от деятелей культуры, говорящих о поддержке отечественного кинематографа.

И тут я стою… на позиции вторых. Ибо это нормально для европейских стран, давно признавших, что бороться конкурентно с голливудской экспансией – дело бессмысленное. А значит, нужно вводить ограничения. Например, есть Соглашение Бирнса-Блюма между Французской республикой и США, по которому: Французские фильмы демонстрируются в течение первых четырёх недель каждого квартала; Французским компаниям не гарантируется возможность ввоза и проката французских фильмов в США; Американские компании обязаны инвестировать во Франции прибыли от проката фильмов.

Иначе только «железный занавес». Да, есть пример индийского Болливуда с собственным кинопроизводством 700 кинолент в год… но это чисто национальная особенность. К тому же, киношники там относятся к наименее оплачиваемым профессиям (за исключением пары десятков звёзд)… оно нам надо?

С моей точки зрения, ввести дифференцированный процент показа для отечественной и зарубежной кинопродукции было бы вполне разумно. Однако… наши продюсеры и режиссёры не спешат публично высказаться в пользу такой меры, мотивируя это тем, что: «Если я публично выскажусь в её поддержку, то мой следующий фильм или провалится в прокате, или существенно недоберёт. Мне же с моим кино идти потом к этим самым кинопрокатчикам». То есть, не хотят ссориться с кинопрокатчиками. Плюс не уверены в собственных творческих силах (кассовые удачи у российских лент – случай единичный).

Я пока не смотрел «Паддингтона». И вряд ли буду, не мой жанр. Зато посмотрел нашего «Последнего богатыря», его тоже ставили как пример кассовой удачи. Если бы не набор известных актёров, решил бы, что это кинохохма от каких-нибудь «Уральских пельменей». Уж слишком беден и примитивен технический набор, который в мои годы назывался комбинированными съёмками. Бегущая рисованная Избакурнож… как будто до сих пор «Морозко» снимаем. Хотя в некоторых моментах я смеялся, как и над первым «Горько!». Люблю, знаете ли, дуринку.

Давайте смотреть правде в глаза, за Голливудом нам не угнаться НИКОГДА по зрелищности и спецэффектам. Наше кино строится на эмоциональности, культурной специфике, содержательности и идеологичности. Авторское кино – это то, чем мы можем брать международные кинофестивали, но не прокат. И идёт оно не под попкорн с колой в кинозале, а под пиво с воблой у родного компьютера - совсем другая эстетика.

Если бы были заранее введены проценты присутствия в прокате, вопросов бы не было. А так, неожиданно… напоминает разовый ход, не достойный государственной киноиндустрии. Плюс в очередной раз демонстрируем миру свою слабость и неуверенность в собственных силах.

Но это мы говорили о бизнесе. Идеология - более страшный инструмент, ибо может разрушить любую политическую систему. Особенно такую неустойчивую демократию, как у нас.

Второй киноскандал января касался проката британско-французской ленты «Смерть Сталина». Сначала известные деятели российского кино обратились к Министерству культуры с просьбой перенести намеченную на 25 января премьеру картины «Смерть Сталина», относящейся к жанру «чёрная комедия», чтобы не попадала на юбилей победы в Сталинградской битве. Потом ленту посмотрели депутаты… и решили вообще отобрать прокатное удостоверение до особого распоряжения. Не понравились им, видите ли, ни Хрущёв, ни Жуков. Благо, о Берии ничего не говорят, этот исторический персонаж до сих пор принадлежит к разряду упырей.

Ах, там мёртвый Сталин в луже мочи лежит! А вы после смерти готовы себя контролировать (извините за трансформацию известного анекдота). В юности я слышал несколько версий того, что происходило в тот день на Ближней даче. Например, что Берия патетически воскликнул: «Тиран умер!», но в этот момент у лежащего на полу вождя всех народов дёрнулась бровь, и Лаврентий Палыч приземлился в обмороке рядом. Правда или выдумка? Кто знает… непосредственные участники молчали как рыба об лёд.

Да, сатира с хорошей долей сарказма. Но разве не смех поможет нам избавиться от того ужаса, каким пронизана вся российская история? Ведь тот же Жуков отнюдь не Гагарин с лучезарной улыбкой. Сколько матов на моей памяти ему посылали фронтовики, называя «кровавым Жорой». Или вспомните Жукова в фильме «Битва за Москву». Водитель ему сообщает, что немец вот-вот займёт село, где проживают его мать с сестрой, надо бы заехать, забрать, спасти от смерти. Командующий машет рукой: «Некогда!». Тогда это преподносилось как пример героизма и самопожертвования, но в современных понятиях он редкая сволочь, которой наплевать даже на близких людей… что тогда говорить про солдат.

Хрущёв… помните, как его изобразил Эрнст Неизвестный? Человек-противоречие. Но противоречием он стал уже после показанных в фильме событий. А при Сталине это кровавый карл, шут, пускавшийся в пляс (есть много свидетельств тому) по взмаху руки хозяина, которого Никита и обожал, и ненавидел, а пуще всего боялся. Правда, сын генсека Сергей, проживающий с комфортом в США, уже негативно высказался по поводу увиденного. Странно, Бушеми в роли Хрущёва - почти то же самое, что Машков в роли Березовского (к/ф «Олигарх»).

Остальные… тоже жуткая кровавая плесень, попавшая во власть по капризу истории. Это не только моё убеждение, но и значительной части российского общества, чьи предки пострадали в мясорубке сталинских репрессий. И мы хотим смеяться над этими вурдалаками, ибо «когда смешно, тогда не страшно». Те, кого такой смех коробит, пусть смотрят что-то другое, рынок кинопродукции сегодня практически бездонен. К тому же, кто из молодых сегодня может отличить Булганина от Маленкова или Микояна от Кагановича? Пусть остаются карикатурами… да ещё благодарят за такую честь.

Я не жду от этой «Смерти» никаких откровений - ни исторических, ни художественных, и Стив Бушеми не относится к числу моих любимых актёров. Но если в фильме нет порно, нет призывов к насилию и это не байопик… так какого же лешего за меня кто-то будет решать – можно смотреть или нет. Тем более Лена Драпеко, над чьим ханжеством потешалась наша съёмочная группа к\к «Полынь – трава горькая». Тем более, что интернет – вещь общедоступная. Подобный запрет уйдёт пузырём в лужу. Разве что потешит чьё-то эго – мы за них опять решаем ВСЁ. Вот, что противно.

Кинокомедии, как и анекдоты, бывают смешными и несмешными. Первые идут десятилетиями, вторые – однодневки. Решить это может только зритель (народ).

Но даже не в этом дело. Если какие-то выдры надеются отменить смерть Сталина как таковую, возродить и возвеличить его имя, они нарвутся на активное сопротивление.

Пусть знают…

P.S. Информация от 25.01:

Показ комедийного фильма «Смерть Сталина» начался в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на своего корреспондента, пришедшего на сеанс. Ему сказали, что на ближайшие дни билеты на этот фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи раскуплены, ближайший сеанс с доступными местами — 3 февраля.

Потом, правда, показ прекратили, посмотреть удалось единицам.

Что-то пошло не так?..

Леонид Черток

