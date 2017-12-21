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Жданные. Поморские истории

Из цикла «Заотнё». Предыдущая новелла: http://rusnord.ru/culture/40285-bozhenku-poprosim-kreschenskaya-istoriya.html

Август хорош. Зноя уже нет и не зябко пока. Митька и бабушка с раннего утра в лесу. Он ломает грибы. За ними приходится бегать. Она собирает с кустов чернику да голубель. Тучи комаров и мошки гудят над ними, лезут в глаза, кусают. Внук сломал ветку с листочками, отбивается от гнуса.  А бабуля терпит. Жалко её стало:  - Баушка, пошто не хлопашь кровопивцев-то?

   Разогнула с трудом спину, улыбнулась: - Божьи они создания, любушка, не спроста дадены на бел свет, нужны зачем-то. А кровушки от меня не убудёт, быват, не всю высуслят-то.

    Солнце повернуло на запад. Возвращаются по едва заметной тропинке с полными лукошками. У родника присели на резную скамейку, из берёзового туеска напились ключевой воды. Комары и здесь их нашли. Вспомнил Митька ответ бабули, не совсем он его понял, потому и спросил: - А зачем, баушка, люди живут на свете белом, нужны зачем?

   Пожевала губами, задумалась:  – Может, свет добрый белу свету и добавить?  Ежели жил кто светло, то и другим от ево светле было. Темень убиват день-то. Так и люди некоторые мраком своим заливают свет сущий. Для нужности и живём, белеюшко. Другим людям, свету белому.

     - А где ж тот свет, баушка? Не видел я светлых людей. Аль это белобрысые?

   - Нет,  дитятко, светлыми и чёрные обличьем могут быть. В душе свет тот. Лишь сведущие видят ево у каждого снаружи.

    - А у меня он есть?

   - Ох и порато богато, Нежданко! Сияшь весь, как самовар на печи.

    - А пошто меня так называете с мамой, Митькой меня кличут ведь все?

    - Большой ты уж паренёк-от, восемь лет. Может, и поймёшь. Слушай тогда.
   Иванушко - тата твой, младший у меня. Трёх сыночков сподобил осподь родить. Двух девчушек ишо махонькими ребёночками невея прибрала.  Всяко живали. Хозяин мой - твой деда Василий, громкий был. Партийный, всё в начальниках - то бригадир, то десятник. Детки в меня пошли, да только тихие, молчаливые. А уж роботащие и дружные, один за другово. Младшенького любили без меры, он за ними, как нитка за иголками так и вился.

   Подросли, значит. Старший – Петечка, в армии отслужил, да и остался там сверх срока.  Лёня - средний, порато тракторы любил да железки всяки. От колхоза послали ево на учение в село, на курсы. Вернулся, в колхозе робил. А твой тата четыре класса закончил да в лесы со свояком подался. Охота для нево пушше неволи. Добычливый, страх.

   Оженились старшие, по ребоночку завели. Иванушко тоже привёл из дальней деревни девицу. В сельсовете записались, свадьбу ладили осенью играть. ...А чрез неделю война проклятушша началась.

    Васю мово в первый год на оборонные работы под Москву взяли. С неба бомба побила сердешного. Схоронили ево в могиле братской.  На второй год похоронка на Лёню пришла, чрез год на Петю, в последний на Ивана. А ишо в блокаде умерли жена Пети и сынок евонный, дочка Лёни тоже скончалась от болезни какой-то.

  Море слёз выплакала . А ишо и робить нать. Ночью реву, днём в навозе копаюсь да к Богу обращаюсь: «За што мне тако горе? Сыночки мои, детки их чисто анделы. Может, на небе таки и нужны? Ждут их там?».

    Закончилась война. Все победу великую празнуют, я горе своё оплакиваю, вою в избе-то.   Да вдруг стук поблазнился. И ишо. Выскочила в сени….А там Иванушко!  Живой! На костылях только. Сомлела, пала, не поверила глазам своим. А уж открыла в избе-то, да родной дух втянула, дак уж и опомнилась. Из госпителя он, попал туда пришибленный да израненный. В себя пришёл, отпустили ево. Уж наплакались мы с им по родным своим. Потом уж спросил о жене своей. Не писала она ему ничего. Деток они не успели завести, в город она уехала, там и осталась. Бают деревенски, што гулящей стала, с иноземцами будто видели. Ну да Бог с ней.

    Пожил Иванушко несколько месяцев, на ноги встал и в леса подался. А потом и на острова полярные укатил.
 
     Марьюшка - матенка твоя, рядом росла. Девчушкой всё на Иванушку в окна выглядывала. А в войну-то помощницей мне была: за водой, дровами, в лавку, когда там бросали чего ли, всё она. Полюбила её, как дочку. И так уж мне захотелось Ивана с ней свести.  Когда он с войны вернулся жила она в няньках в деревне дальней, не свиделись они тогда. В письмах-то ему об ей всё намекала да нахваливала. А он в ответ шутил: мол лучше тебя мама женшин всё равно не быват.

   Приехал сынок на побывку чрез два года. В избу походит, Марьюшка ему навстречу - гостевала у меня. Сыночек взглянул только в глаза ей, так и вещи из рук выронил. Уж така любовь меж има проскочила. Беда!  Уревелася от радости глядючи на них.

  Поженились они. Деток бы. Да не могла Марьюшка родить: сено зимой везла по реке и под лёд провалилась, насилу спасли. Застудила она женски дела порато. Доктор так и сказал: «бездетна будешь деффка».


     Иванушке она сразу же призналась в этом, свидетель я. Он глазама сверкнул и ответил: «Люба ты мне Марьюшка всяка. Была бы коса иль крива всё равно душу твою и тебя всю любил бы. А нема деток, дак что ж, проживём без их».

     Стали они жить. Я нарадоваться не могу. Истовённо образа лучисты. Отец твой молчун, слова лишнего не услышишь, а как взглянет на Марьюшку так слов-то и не нать. Светится весь. Самый ярый свет этот и есть.

     Прожили они так пять годков. Приснился мне как-то дедушко лесной - тот, што голубка дарил.  Улыбнулся хитро и бает: «Готовь зыбку Степанида».
 
     Позабыла сон. Да как-то смотрю: Марьюшка на капусту солёну и рыбу кислу налегат. Раньше не ела она это.  Спросила её. …И заголосили мы обе. От радости великой.

    Выносила она. Родился ты - нежданный для нас, потому и Нежданко. Быват, отмолили тебя деда Вася, дядья твои и другие ближники небесные у Бога? За них, знать, и живешь всех. А уж Митяем назвали по имени таты мамы твоей.   

    Бабушка вытерла уголком платка слёзы и ласково улыбнулась:
    - Больно добро побаяли, светлеюшко. Пойдём неспешно, жданные мы нынче-то.

Александр Чашев  

27 январь 08:19 | : Культура

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