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"Скиф" с фигой в кармане. Опыт кинорецензии от Анатолия Беднова

Вышедший на российские экраны фильм Рустама Мосафира «Скиф» – кажется, первый опыт отечественного кинематографа на тему древнего евразийского народа. Каким вышел первый скифский блин, пусть судят зрители. Я же позволю себе субъективные рассуждения об увиденном на экране.

Тьмутараканское славянское княжество (Тамань + Крым). Уже не языческая, но еще не вполне православная черноморская Русь. То самое пушкинское Лукоморье, остров Буян, Боспор Киммерийский, Таврида… Сюжетов и натуры – на десятки фильмов. Сюжет мосафировского «Скифа» весьма немудрен: у дружинника Лютобора похитила жену и ребенка, ему предстоит не только вернуть родных людей, но и найти и сдать заказчика покушения на тьмутараканского князя. В общем, классическая тема бесконечных сериалов «про ментов», «про спецназ», «про бывшего десантника» и т.д., только в средневековом антураже. А он весьма своеобразен: голая земля, ни листочка, ни травинки, ни цветка – один в один Мордор с окрестностями. В общем, Крым до наступления ВЕСНЫ (намек понятен?). Пейзаж социальный – Россия девяностых или Крым в составе «самостийной»: разборки, стрелки, похищения, оргии «быков» с «телками» прямо в княжьих апартаментах, и, разумеется, профессиональные убийцы. Роль корпорации киллеров играет община скифов – каким-то чудом выживших после полуторатысячелетних исторических передряг в Крыму. Могли в XI-XII вв. в Крыму жить скифы? Почему нет? Готы, например, дожили c «темных веков» до екатерининских времен, то есть те же полтора тысячелетия. Смущает иное.

Во-первых, скифы в фильме поклоняются греческому богу войны Аресу. Да, именно так именовали воинское божество скифов эллинские источники. Но неужели трудно было покопаться в мифологии других ираноязычных народов, поискать аналог (скажем, персидского Вертрагну?) вместо того, чтобы тупо повторять очевидный ляп, пусть даже освященный именами древнегреческих историков? Это первое, что бросится в глаза человеку, мало-мальски знакомому с историей и культурой скифов.

Во-вторых, корпорация наемных убийц, воспитываемых с малолетства – нечто среднестатистическое между японскими ниндзя и российскими гопниками из АУЕ – кому и зачем оно нужно? К чему превращать как бы историческое кино в заурядный детектив о борьбе с мафией? И, самое главное – зачем походя, почем зря порочить наших предтеч, когда-то владевших Евразией? В фильме даже «положительный» скиф Куница – и тот выглядит заурядным головорезом.

В-третьих, откуда в Крыму появились берендеи – тюркское племя, некогда верой и правдой служившее русским князьям, сначала в Среднем Поднепровье, затем – в ярославских, ростовских и суздальских землях, где от тех времен сохранилась тюркская топонимика? Почему тюрки поклоняются славянскому богу Велесу? Откуда у них берсеркеры? Главный герой Лютобор, испив зелья, сам превращается в берсеркера, сметающего все на своем пути. Вообще-то, как сказано выше, в Крыму жили готы, германское племя, у которых вполне могли быть такие бешеные воины. Зачем понадобилось подменять их берендеями? У создателей фильма, похоже, в голове винегрет из исторических фактов и имен.

И, наконец, четвертое. Лютобор уговаривает последних из скифов перейти в подданство тьмутараканскому князю. Последний же поступает подлее некуда: окружает немногочисленных скифов всадниками-лучниками из союзного ему степного племени и те хладнокровно расстреливают всех, невзирая на пол и возраст. Спасаются в финальных кадрах только чудом выжившая женщина и ребенок. В общем, коренные крымчане по весне решили честно и искренне принять русское подданство – а их перебили! Что это – нарочито извлеченная из кармана фига – «Нате!»?
Особенно в свете предстоящих президентских выборов, на фоне арестов и судов над крымско-татарскими активистами и некоторыми другими местными деятелями? Не думаю, что авторы сознательно сделали выпад в адрес российской политики в Крыму – что греха таить, часто непоследовательной и противоречивой. Однако получилась-то именно большая политическая фига под вывеской патриотического кино. Так что, с одной стороны – очередное обличение разбойных девяностых, псевдославянского неоязычества, то есть вполне в русле официальной пропаганды, с другой – подло обманутые новым сувереном крымчане, т.е. пропаганда прямо противоположного направления. Плюс – переизбыток мочилова, нехитрая мораль – «или ты его, или он тебя», брутальненько, как говорится… Вдобавок, непонятно, какого все-таки вероисповедания Лютобор. Вроде с язычниками враждует, с другой стороны, если православный, то должен носить второе имя, христианское, как Владимир «Наше все» Креститель, при крещении нареченный Василием. В святцах-то никакого «Лютобора» нет, и не было.

Так может, лучше вообще без пропагандистских моментов, без назойливо лезущих в глаза аллюзий, бандитов и киллеров в скифских и древнерусских костюмах? Не лучше ли экранизировать классические отечественные произведения на скифскую тему – «Огни на курганах» Василия Яна или «Атоссу» Николая Ульянова?

Анатолий Беднов

(оригинал на http://newskif.su/2018/4933/)

25 январь 08:16 | : Культура

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