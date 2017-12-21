Наука страсти нежной. Катрин Денёв вступилась за ловеласов всего мира

Типично новогодняя история. Не самая трогательная… но какая есть.





Французская актриса Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуальных домогательств, которых могло обидеть подписанное ею открытое письмо, в котором она отстаивала право мужчин приставать к женщинам… вернее, право женщин быть желанными в глазах мужчин… и разъяснила свою позицию французской прессе.





Кто не в курсе, речь идет об открытом письме, опубликованном в конце прошлого года в Le Monde и подписанном сотней представительниц творческой интеллигенции. В нём говорилось, что кампания против сексуального насилия и домогательств, развернувшаяся по следам скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, превращается в охоту на ведьм, проповедует пуританство и настраивает общество на публичную травлю галантных мужчин вместо обличения настоящих преступников. Подписавшие письмо женщины выступили за право мужчин оказывать противоположному полу знаки внимания, отметив, что они «достаточно проницательны и опытны, чтобы не путать неловкие ухаживания с сексуальным насилием».





Думаете, ерунда? Достали эти феминистки! Когда я сам был в Америке, ещё ничего, принимали знаки ухаживания благосклонно… или это я в таком свободном кругу общался. Но уже на пороге нового века мой друг, поехав за океан в гости к нашему общему товарищу по «Мосфильму», столкнулся со сложностями при обуздании собственного либидо.





Они в баре зацепили рыжую ирландку. Очень контактную… но в данный момент без денег, поэтому поили её на свои. Продолжить вечер в домашней интимной обстановке не получилось, но она сама настояла, чтобы ей оставили контактный телефон - «чтобы соответствовать». На следующий день друзья укатили в гости в Вашингтон. Вернувшись через три дня, обнаружили автоответчик, забитый звонками этой самой рыжей. Рвётся встретиться и всё тут! То, что надо… Сэм (Семён по-мосфильмовски) как раз сделал перерыв в своих сексуальных поисках (чуть позже узнаете) и в распоряжении двух половозрелых музицирующих самцов был дом аж с тремя спальнями.





И тут опять её звонок. Сёма поднимает трубку… и минут десять отнекивается, чёрти-что придумывает, лишь бы не встречаться.





- Ты что, ориентацию сменил?!





- Тебе хорошо, ты уедешь (если успеешь), а мне разбираться. Ты её масть рыжую видел, кожицу нежную? На такой синяки остаются от любого прикосновения. Мы с ней просто так посидим, а она, выйдя на улицу, сама пару раз схватит себя за ляжку и бегом в полицию… и плати ей потом за домогательства. Думаешь, почему я наших девок сюда вызываю якобы для женитьбы, а потом отбраковываю как не прошедших тест-контроль? Чтобы не загнуться от сперматоксикоза, дешевле билет в два конца оплатить плюс подарки на родину, чем вот так.





Видите, до чего мужика американская действительность довела… а ведь был орёл!





Но вернёмся к письму многоопытной в амурных делах тётушки Денёв (Роже Вадим, Депардье, Мастроянни, Трюффо, Лескуре…). Оно вызвало в основном отрицательную реакцию. Французские феминистки обвинили кинодиву и других подписавшихся в том, что они пытаются оправдать насильников и заново выстроить стену молчания вокруг этой темы. Итальянская актриса Азия Ардженто, ранее обвинившая Вайнштейна в принуждении к оральному сексу, назвала позицию актрисы и её сторонниц «внутренним женоненавистничеством, которое безвозвратно перекроило им мозги».





А по-моему, это у Азии с мозгами не всё в порядке… или бедняжку совсем лесбиянство заело. Кстати, именно оральный секс является штукой труднодоказуемой, тут уж на совести суда – верить или не верить заявительнице.





На что Денёв ответила - Мне не нравится характерная черта нашего времени, когда каждый чувствует за собой право выступать третейским судьей и выносить приговоры. Времени, когда простые обвинения в социальных сетях приводят к наказанию, отставке, а зачастую и к линчеванию в средствах массовой информации.





Именно из-за этой феминистической истерии заявления об изнасиловании становятся наиболее простым способом мести незадачливым любовникам, а обвинения в сексуальных домогательствах самым простым инструментом шантажа. Особенно в мире искусства вообще и кино в частности – общество всегда уверено, что женщины на экран попадают исключительно через постель (для некоторых дарований иное объяснение найти действительно сложно).





Впрочем, почему только в кино? Вряд ли об этом известно широкой общественности, но советская система правосудия широко использовала статью об изнасиловании в своих корыстных целях. Многие преступные авторитеты и воры в законе того исторического периода имели в своей уголовной биографии статью за изнасилование, и часто приговор им выносился по сфабрикованному делу. Советской милиции порой было трудно посадить того или иного авторитета, неважно, какого масштаба - союзного или республиканского. Зацепиться было не за что. Тогда возбуждалось дело на основании показаний некоей потерпевшей. Экспертизы никакие не проводились. Одного заявления было достаточно, чтобы упрятать человека за решётку.





Расчёт был на то, что 117-я статья, называемая в народе «молодёжной», относилась к разряду некозырных, и, по формальной логике правоохранителей, могла любому испортить воровскую биографию. Но в тюрьме все как на ладони, не скроешься. Как гласит поговорка: «В камеру ещё не вошёл, а про тебя уже все всё знают». Для примера, по этой статье в молодости проходил «Отарик» Квантришвили… а уж у него авторитет был – дай бог каждому.





Мой спич отнюдь не в защиту насильников, которых я не могу понять в принципе – вокруг столько прелестниц, которые готовы сами на тебя наброситься. Я против общественного маразма, когда любой флирт заранее объявляется вне закона, когда любое нежное прикосновение может быть расценено как насилие. Что такое «домогательство» и что в нём преступного, мне в принципе непонятно – мы с женщинами созданы разными именно для того, чтобы друг друга вожделеть и домогаться, кто там против зова природы?! Иной стиль поведения расцениваю как отклонение от нормы.





Ещё один важный момент. В моей жизни не раз бывало, что вначале объекты симпатии не проявляли ко мне взаимного интереса, но потом частенько слышал от них упрёк:





- Ну, что же ты… или совсем не нравлюсь?





- А как же… помнишь, в то воскресенье…





- Тогда у меня действительно настроения не было, а сегодня очень даже… так что вперёд!





Вот и Берлускони - Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, которая ранее выступила в поддержку права мужчин оказывать знаки внимания женщинам. По словам итальянского политика, "женщины счастливы, когда мужчины за ними ухаживают, это естественно". При этом Берлускони добавил, что сам с такой проблемой никогда не сталкивался, потому что "женщины сами пристают к нему".





Кто-то будет возражать такому авторитету в области науки страсти нежной?





Леонид Черток