Про Снежулю. Сказка на Старый новый год

В небесном царстве, заоблачном государстве жил-был царь Снегодар. Далеко внизу лежала грустная осенняя земля. От первых заморозков засеребрились травы полевые, потемнели от дождей холодных леса и луга.



Взмолилась Матушка-Земля: - Батюшка Снегодар, мёрзнут без одеяла пухового мои детки, укрой их, пожалуйста!



Улыбнулся добрый царь. И полетели вниз ковры-самолёты с народом снежным. Заселил он просторы необъятные, укутал сугробами леса и поля. Славно потрудились снежные посланцы. Устали. Заснули. Долго спали.



Лучик Солнца разбудил маленькую снежинку. - Свет, я вижу свет! – прошептала она в изумлении.



Ветерок озорной пронёсся по кронам деревьев. С веток берёзы опустились красивые звёздочки.



- Кто вы? - спросила их малышка.



- Мы твои сёстры, - хором ответили блестящие красавицы.



- А кто я?



- Ты маленькая снежинка. Если не возражаешь, мы будем звать тебя Снежулей.



- Я не умею возражать, - звонким колокольчиком засмеялась снежная девочка.



И стали они жить-поживать.



Всё удивительным казалось Снежуле. И непонятным. Потому и спрашивала она с утра до вечера: – Почему снежинки блестят? Почему они белые? Почему хруст слышится, когда зайка пробегает? Почему деревья большие? Почему наступает ночь? Почему, почему, почему?



Не могли ответить на многие вопросы сестрички-снежинки - сами недавно родились. Берёзка поведала, о чём знала, ёлки с соснами ответами шумели, старый тополь им помогал да чем дольше жила любознательная снежинка, тем больше «почему» у неё появлялось.



Меж тем ночи убывать стали, дни светлеть. Деревья тихо заговорили о неведомой весне красной и загадочном счастье летнем.



Задумчивый серый волк остановился рядом с ёлкой, голову к небу поднял, тоскливую песню завёл. На высокой ноте оборвал её, лапой махнул.



- О чём ваша песня, уважаемый господин волк? - спросила учтивая Снежуля.



Вздохнул серый, ничего не ответил, побрёл к замёрзшему озеру.



Лиса хвостом следы заметала, у тополя отдохнуть решила, меж корней прилегла. Снежуля тут как тут: - Скажите, пожалуйста, досточтимая Лариса Патрикеевна, почему шубка у вас рыжая?



Промолчала лисонька, дальше побежала.



Мышка из норки вылезла, глазки от яркого света щурит, пискнула что-то на своём языке. Снежуля и к ней с вопросом: - Если вас не затруднит, скажите, пожалуйста, сударыня Мыша, зачем вы под землёй живёте?



В тёплую норку юркнула мышка.



- Почему они не отвечают? – расстроилась Снежуля. Всплакнуть от обиды собралась. Не успела. Дедушка Ворон, сидевший на сосновой ветке, успокоил её: - Не плачь, девочка, не роняй понапрасну слёзки. Дар слушать и слышать дан всем, да не все им пользуются. Тих голосок твой, могли не услышать его волк, лиса и мышка. Возможно, дела неотложные их ждут. Или к деткам своим спешат. Нужны они им.



- Они нужны, а кому я и сёстры мои нужны, дедушка? Лежим целыми днями, ничего не делаем. Зачем живём, для чего? Не понятно?



- Ох, и трудно дать ответы на главные вопросы. Попытаюсь, красавица небесная. Ведь на небе ты родилась, капелькой воды там была. Как и сёстры твои. Дед Мороз превратил вас в снежинки, царь Снегодар на землю послал укрыть её от холодов зимних да свет солнечный на себя принять и вернуть его обратно Свету Белому. Сумеречны зимние дни, а если бы снег был чёрным? Страшно представить? То-то и оно. Радость несёте вы зимнему миру.



- А что дальше будет с нами, дедушка Ворон? И ещё хочу спросить: что такое счастье?



- Весна скоро наступит, милая. Под тёплыми лучами солнышка в капельки воды с сестричками превратитесь, в прогретую землю вольётесь, ручьи и реки наполните, в растения и деревья жизнь вдохнёте, зазеленеют они, расцветут. В гнёзда птицы с юга прилетят, родятся у них птенчики. Живому миру без воды не обойтись.



- Большое спасибо, дедушка Ворон! И вас благодарю мои любимые сёстры! Спасибо тополю, берёзе, соснам, зайчику, волку, лисе, мышке и всему Белому Свету! Я вас люблю! ...Дедушка Ворон, значит, я счастлива?



- У счастья множество ликов, любушка. Уметь искренне благодарить, быть нужным хоть кому-то и любить – самые прекрасные из них.



Пришла весна. Под тёплыми лучами Солнца растаяли снежинки, вновь став капельками, в ручейки малые влились, те большие потоки наполнили. Отогрелась земля, корни трав и деревьев напитались животворящей влагой. Распустились цветы полевые, набухли на деревьях почки, в зелёные листья превратились. Птенцы весело зачирикали в гнёздах. Песни летнего счастья зазвучали над лугами, лесами, горами. Осень подарила богатый урожай ягод, грибов, овощей, хлеба. В зимний сон погрузилась природа. И опять весна наступила.



Катится, бежит колесо времени. И в этом вечном круговороте каждая снежинка, капелька, букашка, птичка, зверюшка, человек, любая частичка жизни нужны и желанны. Нет на Земле и в Мире ничего лишнего, всё необходимо.

Александр Чашев