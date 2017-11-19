Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Про Снежулю. Сказка на Старый новый год

В небесном царстве, заоблачном государстве жил-был царь Снегодар. Далеко внизу лежала грустная осенняя земля. От первых заморозков засеребрились травы полевые, потемнели от дождей холодных леса и луга. 

    Взмолилась Матушка-Земля: - Батюшка Снегодар, мёрзнут без одеяла пухового мои детки, укрой их, пожалуйста!

  Улыбнулся добрый царь. И полетели вниз ковры-самолёты с народом снежным.  Заселил он просторы необъятные, укутал сугробами леса и поля. Славно потрудились снежные посланцы. Устали. Заснули. Долго спали.

   Лучик Солнца разбудил маленькую снежинку.  - Свет, я вижу свет! – прошептала она в изумлении.

    Ветерок озорной пронёсся по кронам деревьев. С веток берёзы опустились красивые звёздочки.

    - Кто вы? - спросила их малышка.

    - Мы твои сёстры, - хором ответили блестящие красавицы.
 
    -   А кто я?

    - Ты маленькая снежинка. Если не возражаешь, мы будем звать тебя Снежулей.

   -  Я не умею возражать, - звонким колокольчиком засмеялась снежная девочка.

   И стали они жить-поживать.

    Всё удивительным казалось Снежуле. И непонятным. Потому и спрашивала она с утра до вечера: – Почему снежинки блестят? Почему они белые? Почему хруст слышится, когда зайка пробегает? Почему деревья большие? Почему наступает ночь? Почему, почему, почему?

    Не могли ответить на многие вопросы сестрички-снежинки - сами недавно родились. Берёзка поведала, о чём знала, ёлки с соснами ответами шумели,  старый тополь им помогал да чем дольше жила любознательная снежинка, тем больше «почему» у неё появлялось.
 
   Меж тем ночи убывать стали, дни светлеть. Деревья тихо заговорили о неведомой весне красной и загадочном счастье летнем.

    Задумчивый серый волк остановился рядом с ёлкой, голову к небу поднял, тоскливую песню завёл. На высокой ноте оборвал её, лапой махнул.   
 
   - О чём ваша песня, уважаемый господин волк?  - спросила учтивая Снежуля.

    Вздохнул серый, ничего не ответил, побрёл к замёрзшему озеру.

    Лиса хвостом следы заметала, у тополя отдохнуть решила, меж корней прилегла. Снежуля тут как тут: - Скажите, пожалуйста, досточтимая Лариса Патрикеевна, почему шубка у вас рыжая?

    Промолчала лисонька, дальше побежала. 

    Мышка из норки вылезла, глазки от яркого света щурит, пискнула что-то на своём языке. Снежуля и к ней с вопросом: - Если вас не затруднит, скажите, пожалуйста, сударыня Мыша, зачем вы под землёй живёте?

    В тёплую норку юркнула мышка.

   - Почему они не отвечают? – расстроилась Снежуля. Всплакнуть от обиды собралась. Не успела. Дедушка Ворон, сидевший на сосновой ветке, успокоил её: - Не плачь, девочка, не роняй понапрасну слёзки. Дар слушать и слышать дан всем, да не все им пользуются. Тих голосок твой, могли не услышать его волк, лиса и мышка. Возможно, дела неотложные их ждут. Или к деткам своим спешат. Нужны они  им.

  - Они нужны, а кому я и сёстры мои нужны, дедушка? Лежим целыми днями, ничего не делаем. Зачем живём, для чего?  Не понятно?

   -  Ох, и трудно дать ответы на главные вопросы. Попытаюсь, красавица небесная.  Ведь на небе ты родилась, капелькой воды там была. Как и сёстры твои. Дед Мороз превратил вас в снежинки, царь Снегодар на землю послал  укрыть её от холодов зимних да свет солнечный на себя принять и вернуть его обратно Свету Белому. Сумеречны зимние дни, а если бы снег был чёрным? Страшно представить? То-то и оно. Радость несёте вы зимнему миру. 

  - А что дальше будет с нами, дедушка Ворон? И ещё хочу спросить: что такое счастье?

  - Весна скоро наступит, милая.  Под тёплыми лучами солнышка в капельки воды с сестричками превратитесь, в прогретую землю вольётесь, ручьи и реки наполните, в растения и деревья жизнь вдохнёте, зазеленеют они, расцветут. В гнёзда птицы с юга прилетят, родятся у них птенчики. Живому миру без воды не обойтись.

   - Большое спасибо, дедушка Ворон! И вас благодарю мои любимые сёстры! Спасибо  тополю, берёзе, соснам, зайчику, волку, лисе, мышке и всему Белому  Свету! Я вас люблю! ...Дедушка Ворон, значит, я счастлива?

    - У счастья множество ликов, любушка. Уметь искренне благодарить, быть нужным хоть кому-то и любить – самые прекрасные из них.

    Пришла весна. Под тёплыми лучами Солнца растаяли снежинки, вновь став капельками, в ручейки малые влились, те большие потоки наполнили.  Отогрелась земля, корни трав и деревьев напитались животворящей влагой. Распустились цветы полевые, набухли на деревьях почки, в зелёные листья  превратились.  Птенцы весело зачирикали в гнёздах. Песни летнего счастья зазвучали над лугами, лесами, горами. Осень подарила богатый урожай ягод, грибов, овощей, хлеба. В зимний сон погрузилась природа.  И опять весна наступила. 

    Катится, бежит колесо времени. И в этом вечном круговороте каждая снежинка, капелька, букашка, птичка, зверюшка, человек, любая частичка жизни нужны и желанны. Нет на Земле и в Мире ничего лишнего, всё необходимо.

Александр Чашев

13 январь 08:59 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20