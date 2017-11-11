Ярослав (Сэнди) Трусов: Тайна Ржавой Цистерны

Эту историю, поражающую воображение и леденящую ливер, когда-то давно поведал мне мой друг Саша Бякин. Мы и в школе корешились, и в одной рок-группе играли, и так самозабвенно увлеклись музыкой и портвейном, что и не заметили, как очутились: я - в ПВО, а Саня - в морфлоте на Камчатке, в погранцах... Ну, дембельнулись с разрывом в год, я начал ЕС ЭВМ отлаживать, Саня - на Мосфильме звукотехником прикорнул.

И вот поехали мы как-то мне магнитофон покупать. Купили, но осталось 16 руб. из заявленной суммы. Это ровно два ящика "Праздроя" по 40 коп. бутылка. Дороговато, конечно, но чего не шикануть. Мои все на даче, полкило сулугуни, две пачки креветок ( гниленькие выбрали аккуратно!). Сели и маг врубили, "Supermax"...

И тут зашёл у нас (после седьмой) разговор про карму и кысмет, фарт и фортуну, предопределение и предназначение, везуху, дао, судьбу и прочую русскую рулетку. И Бякин обосновал свои выкладки следующим аргументом:

-- Ну, ты помнишь, я тебе про нашу "шхуну с крейсерской кормой" рассказывал... Вот, пришли мы однажды на базу, картошку на дальний гарнизон отвезли, вот... Пришли , стоим у стенки, погода... Мы с корешом на пирсе сидим, курим... Тут я дыб - шуруют двое с носилками, от дальнего причала, аж усираются, видно, что тяжело. Я удивился, осмотрелся, проэкстраполировал - и понял, в чем засос - стоит "66"-ой санитарный, а ближе не может подъехать - ящики навалили.

Ну вот, подгребают эти, ставят носилки, и один грит: " Ну в жопу, руки оторвались, перекур...". Смотрю - на носилках летёха-погранец, здорровой, как Гаргантюа, лежит на боку в позе Данаи, глаз навыкат... И вдруг как заорёт:" Я, бубёнуть, ещё вернусь! Я, суки,ещё повоюю! Я её доверху насру и взорву! Слышите???Взорву её!"... И так, гандон, сочно рыгнул, что у меня шнурки на гадах взметнулись... А тот сразу сомлел и уснул.

Я у санитара спрашиваю, мол, что за пастораль? Тот и говорит, что летёха с какого-то дальнего гарнизона, островок какой-то, не то Говношир, не то Сраноруп, в жопу ранен при чистке оружия... А новокаин его ни фига не втыкает, так врач ему по двести грамм шила даёт, тот и засыпает сразу...Так, грит, и довезли, "не просыхат"... Ну, тут я пошутил, что у погранцов и впрямь руки, видно, из жопы растут, это ж умудриться надо... А санитар почему-то обидился - ну, они и попылили дальше... Так окончилась первая глава.

Ну, вот, а через какое-то время повезли мы уголь на какую-то точку, островок - как дачный участок, но с причалом, и всего три человека - радист, мичман и повар-сверхсрочник, старшина какой-то статьи, он всё в тельнике рассекал...

Ну ладно, разгрузились, скоро отходим, сижу у маркони в закутке, гугним за службу, вдруг слышу - гвалт, лязг, мат непристойный! Ну, вроде и по бедру, но вот что насторожило - мичман орёт:" Вот она и пусть рассудит! Пока этот говнюк не вернулся и взаправду доверху не засрал!"... Тут мне и вспомнился тот летёха. Прикинул я палец к носу, из каморки вылез - и вижу: вальсируют по тропинке мичман и повар, в грязь бухие, рисуют буквой "Л", щёчками прижались, а ногами аж по обочинам гребут, и мичман волочёт два ремня с кобурами…

Я за ними, как Ункас, Быстроссущий Енот, двигаюсь...Приходим мы это в парк ГСМ, от причала недалеко, и эти бухарики останавливаются у здоровой цистерны, старой, ржавой, почти по горловину в землю вкопанной... Я потом догнал,там от старости прохудилось... Ремонт - не сралось ни разу, а выкапывать - 1917 раз не сралось. Ладно, это лирика… Дальше вот что было...

Мичман обнажает табельное оружие, мудрит к цистерне противолодочным зигзагом, садится жопой на горловину, просовывает ствол между ног и стреляет. Веришь - он даже не зажмурился! Па-пах! А потом грохот и взвизги - рикошет раз сто, наверно! Я не считал - сомлел... А мичман встаёт, отходит на два шага - и как блеванёт!

Ладно, не буду томить... Повар тоже сел жопой на цистерну и тоже стрельнул! Только блевать не стал, просто поссал в кусты, потом говорит мичману:" Что, мудёныш, схавал? Ничья, билять!!!"... Обнялись и пополонезили к домикам... А я сижу за валуном, гордый, как свежепосравший орёл, и думаю: "Вот именно поэтому хрен кто нас когда победит и завоюет!"... Вот такое дао...

Но, как писал жене один полярник у писателя Каверина: только одна мысль, только одна мысль мучает меня - это то, что я никогда не узнаю с кем, на что, о чём и на сколько спорил тот летёха-погранец с прострелянной жопой...