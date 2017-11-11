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В архангельском храме представили Рождественскую историю

Историю первых дней жизни Спасителя инсценировали ученики воскресной школы при архангельском храме в честь блаженной Матроны. В представлении также участвовал любительский хор церкви.

Режиссер спектакля, педагог воскресной школы Михаил Пестерев, рассказал, что на репетициях артисты вживались в образы евангельских персонажей и осознавали реальность событий, произошедших более 2000 назад. Настоятель церкви священник Александр Григорьев отметил: «Это одна из целей воспитания христианина — научиться воспринимать Евангелие не просто как информацию о Христе и людях, Его окружавших, но прочувствовать события изнутри, на какое-то время став их участником. Наши ученики увлеченно репетировали, старались играть роли естественно и просто, и, по отзывам зрителей, у них это получилось».

Своими впечатлениями о спектакле поделился писатель и журналист Виктор Толкачев. По его словам, режиссер выбрал достойный сценарий, который развернулся в масштабное действо со множеством персонажей. В нем нашлось место и для детских сценок, и для философских размышлений волхвов.

Особую радость за юных участников спектакля ощущали родители, которые, видя воодушевленные лица детей, еще раз убедились, что воскресная школа — это место, где их чада получают не просто очередную умственную нагрузку, а учатся живому общению с Богом и ближними и с интересом проводят время.

После представления отец Александр вручил воспитанникам школы рождественские подарки.

(по материалам Архангельской епархии)

11 январь 10:13 | : Культура / Верую

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