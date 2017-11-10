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Состояние дома Николая Рубцова в Емецке вызывает у Станулевича тревогу

К дню рождения замечательного поэта неутомимый архангельский общественник Владимир Станулевич озаботился состоянием его дома.

Нельзя сказать, что в Емецке не чтят Николая Рубцова. В музее пол этажа посвящены ему. У детского сада - бюст поэта. В библиотеке экспозиция.

Но вот дом, в котором родился Рубцов стоит заброшенный. Придумать бы местным властям или областным что делать с домом, кого сильного в него поселить - или плакаты "в этом доме." или пустое, разрушающееся без хозяина здание. Гостевой дом?

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ
В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

Светятся тихие, светятся чудные,
Слышится шум полыньи...
Были пути мои трудные, трудные.
Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,
Сам я улыбчив и рад!
Трудное, трудное - все забывается,
Светлые звезды горят!

- Кто мне сказал, что во мгле заметеленной
Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны?
Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.
Ты мне тоску не пророчь!
Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь...
1965

   

04 январь 09:10 | : Культура

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