Состояние дома Николая Рубцова в Емецке вызывает у Станулевича тревогу

К дню рождения замечательного поэта неутомимый архангельский общественник Владимир Станулевич озаботился состоянием его дома.

Нельзя сказать, что в Емецке не чтят Николая Рубцова. В музее пол этажа посвящены ему. У детского сада - бюст поэта. В библиотеке экспозиция.

Но вот дом, в котором родился Рубцов стоит заброшенный. Придумать бы местным властям или областным что делать с домом, кого сильного в него поселить - или плакаты "в этом доме." или пустое, разрушающееся без хозяина здание. Гостевой дом?

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ

В этой деревне огни не погашены.

Ты мне тоску не пророчь!

Светлыми звездами нежно украшена

Тихая зимняя ночь.

Светятся тихие, светятся чудные,

Слышится шум полыньи...

Были пути мои трудные, трудные.

Где ж вы, печали мои?

Скромная девушка мне улыбается,

Сам я улыбчив и рад!

Трудное, трудное - все забывается,

Светлые звезды горят!

- Кто мне сказал, что во мгле заметеленной

Глохнет покинутый луг?

Кто мне сказал, что надежды потеряны?

Кто это выдумал, друг?

В этой деревне огни не погашены.

Ты мне тоску не пророчь!

Светлыми звездами нежно украшена

Тихая зимняя ночь...

1965