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Драгоценный. Первоянварская сказка

 За окном вспыхнули зарницы припозднившегося фейерверка, бабахнули хлопушки и вернулась тишина первой ночи нового года.

   Дружок пересёк кухню, передними лапами встал на подоконник: - Любопытно, что там творится?
 
  В жёлтом свете фонарей белеет парк, в седых  шапках дремлют деревья, хлопья  снега лениво опускаются на землю.

    Возвратился в прихожую, через приоткрытую дверь заглянул  в спальню родителей. …Спят.
 
    Подошёл к комнате малышки. Её светлые  волосы разметались на подушке, ручки обнимают большую куклу, улыбается во сне.

   Всё в порядке, можно отдыхать.

    Направился в свой угол, прилёг.
 
    Хлопотливый вчера был день. Уже с утра запахи от готовящихся вкусностей наползали волнами из кухни, плыли из соседних квартир.  Папа занёс в гостиную зеленое дерево.
 - Ёлка, ёлка! -  захлопала в ладошки девочка.
 
  Он лизнул ветку, укололся иголками, чихнул. Пахучая ёлка.
  Потом весело её наряжали.
 
    К вечеру суета пошла на убыль. Малышку уложили спать. Мама прочитала сказку, спела колыбельную, поцеловала:  - Спи, милая.  Утро с подарками придёт.

    А его подозвала к себе, погладила: - Хороший ты паренёк, друг настоящий. 
И протянула …сахарную косточку. Маленькую,  но такую аппетитную, запретную ещё вчера для него. Когда находил на прогулке косточки, обглоданные другими собаками, родители не разрешали их поднимать: - Вредно тебе пока, подрастёшь - угостим.
 
  Шесть месяцев ему исполнилось. Взрослый уже. Вот и косточка говорит об этом. Взял её осторожно в зубы, первое желание появилось - грызть немедленно. Но потом  решил:  пусть до утра полежит драгоценный подарок. Может, вкуснее будет?  Спрятал под матрасик. Вот она. Даже лапой можно не проверять, воздух в ноздри втянуть и тотчас желанный запах наполнит до отказа нос.

   Нет, лучше не дразнить себя.
 
    Вспомнил, как днём они с малышкой барахтались в снегу, катались с горки. Девочка тёплой ладошкой гладила его животик, он лизал её румяное лицо. Пришли уставшие домой, мама угостила блинами. А вечером косточка в подарок. Хороший был день. Как и все другие.   Его любят, он обожает, на любой подвиг готов. Заснул Дружок.

     Утром девочка проснулась с радостью: - Сегодня Новый Год! Подарки!
Да вот же они - на столике, в коробках, перевязанных красными и синими бантами.
 
    Встала с кроватки, ножку в тапочек ловко вставила. Второй почему-то не надевается? Наклонилась, взяла его в руку, тряхнула.

    На коврик упала сахарная косточка.

Александр Чашев

01 январь 13:41 | : Культура

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