Драгоценный. Первоянварская сказка

За окном вспыхнули зарницы припозднившегося фейерверка, бабахнули хлопушки и вернулась тишина первой ночи нового года.



Дружок пересёк кухню, передними лапами встал на подоконник: - Любопытно, что там творится?



В жёлтом свете фонарей белеет парк, в седых шапках дремлют деревья, хлопья снега лениво опускаются на землю.



Возвратился в прихожую, через приоткрытую дверь заглянул в спальню родителей. …Спят.



Подошёл к комнате малышки. Её светлые волосы разметались на подушке, ручки обнимают большую куклу, улыбается во сне.



Всё в порядке, можно отдыхать.



Направился в свой угол, прилёг.



Хлопотливый вчера был день. Уже с утра запахи от готовящихся вкусностей наползали волнами из кухни, плыли из соседних квартир. Папа занёс в гостиную зеленое дерево.

- Ёлка, ёлка! - захлопала в ладошки девочка.



Он лизнул ветку, укололся иголками, чихнул. Пахучая ёлка.

Потом весело её наряжали.



К вечеру суета пошла на убыль. Малышку уложили спать. Мама прочитала сказку, спела колыбельную, поцеловала: - Спи, милая. Утро с подарками придёт.



А его подозвала к себе, погладила: - Хороший ты паренёк, друг настоящий.

И протянула …сахарную косточку. Маленькую, но такую аппетитную, запретную ещё вчера для него. Когда находил на прогулке косточки, обглоданные другими собаками, родители не разрешали их поднимать: - Вредно тебе пока, подрастёшь - угостим.



Шесть месяцев ему исполнилось. Взрослый уже. Вот и косточка говорит об этом. Взял её осторожно в зубы, первое желание появилось - грызть немедленно. Но потом решил: пусть до утра полежит драгоценный подарок. Может, вкуснее будет? Спрятал под матрасик. Вот она. Даже лапой можно не проверять, воздух в ноздри втянуть и тотчас желанный запах наполнит до отказа нос.



Нет, лучше не дразнить себя.



Вспомнил, как днём они с малышкой барахтались в снегу, катались с горки. Девочка тёплой ладошкой гладила его животик, он лизал её румяное лицо. Пришли уставшие домой, мама угостила блинами. А вечером косточка в подарок. Хороший был день. Как и все другие. Его любят, он обожает, на любой подвиг готов. Заснул Дружок.



Утром девочка проснулась с радостью: - Сегодня Новый Год! Подарки!

Да вот же они - на столике, в коробках, перевязанных красными и синими бантами.



Встала с кроватки, ножку в тапочек ловко вставила. Второй почему-то не надевается? Наклонилась, взяла его в руку, тряхнула.



На коврик упала сахарная косточка.

Александр Чашев