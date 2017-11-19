Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Команда «Молодежки ОНФ» провела шахматную викторину для школьников Архангельска

В преддверии Нового года участники команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области подключились к акции Общероссийского народного фронта «Новогоднее чудо». Активисты ОНФ поздравили с наступающим Новым годом второклассников школы №2 Архангельска, которые занимаются в шахматном кружке проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Для юных спортсменов была подготовлена тематическая викторина и рассказ о выдающихся советских шахматистах Анатолии Карпове и Михаиле Ботвиннике.

Участие в викторине приняли около 20 детей. Все они уже достаточно хорошо разбираются в шахматах, знают название фигур, правила игры, поэтому почти на все вопросы викторины ответили правильно. «Мы увидели, что у детей горят глаза, им интересны шахматы. Игра учит их мыслить, запоминать ходы, быть выдержанными и коммуникабельными, – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Константин Чаповский. – Занятия проходят в просторном помещении, есть даже интерактивная шахматная доска, на ней преподавателю легче обучать ребят мудрой игре».

По окончанию мероприятия все дети получили сладкие призы с пожеланиями от регионального отделения ОНФ продолжать серьезно заниматься шахматами и радостно встретить Новый год. Отметим, в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Архангельской области работают более 10 кружков и секций. Активисты ОНФ планируют в следующем году увеличить количество бесплатных кружков.

 

29 декабрь 10:40 | : Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (237)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.