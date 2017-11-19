Команда «Молодежки ОНФ» провела шахматную викторину для школьников Архангельска

В преддверии Нового года участники команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области подключились к акции Общероссийского народного фронта «Новогоднее чудо». Активисты ОНФ поздравили с наступающим Новым годом второклассников школы №2 Архангельска, которые занимаются в шахматном кружке проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Для юных спортсменов была подготовлена тематическая викторина и рассказ о выдающихся советских шахматистах Анатолии Карпове и Михаиле Ботвиннике.

Участие в викторине приняли около 20 детей. Все они уже достаточно хорошо разбираются в шахматах, знают название фигур, правила игры, поэтому почти на все вопросы викторины ответили правильно. «Мы увидели, что у детей горят глаза, им интересны шахматы. Игра учит их мыслить, запоминать ходы, быть выдержанными и коммуникабельными, – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Константин Чаповский. – Занятия проходят в просторном помещении, есть даже интерактивная шахматная доска, на ней преподавателю легче обучать ребят мудрой игре».

По окончанию мероприятия все дети получили сладкие призы с пожеланиями от регионального отделения ОНФ продолжать серьезно заниматься шахматами и радостно встретить Новый год. Отметим, в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Архангельской области работают более 10 кружков и секций. Активисты ОНФ планируют в следующем году увеличить количество бесплатных кружков.