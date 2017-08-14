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"Ложь или художественный вымысел?". Патриарх Кирилл высказался по поводу "Матильды"

Святейший Патриарх Кирилл призвал избегать в оценках истории домыслов, которые способны ранить людей, как это произошло с «печально известным фильмом».

«При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Как же быть? Стремиться быть добросовестным при работе с фактами. Избегать домыслов. Особенно домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом», — сказал Патриарх на заседании Высшего Церковного совета в Храме Христа Спасителя в Москве, его слова приводит Патриархия.ru.

Выступая перед членами Совета, Патриарх назвал события ХХ века — «кровоточащей раной» для многих людей.

«К сожалению, эти горькие страницы нашего прошлого сегодня часто становятся предметом спекуляций, в том числе и на художественном уровне. Художник имеет право на художественный вымысел. Но художественный вымысел и ложь — это разные вещи. Художественный вымысел является драматургическим приемом и как таковой усиливает интерес зрителя к историческим фактам», — сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви выразил надежду, что воспоминания о событиях  прошлого, в том числе в форме произведений искусства, будут содействовать прежде всего примирению, а не служить источником новых раздоров.

«Мы все — верующие и атеисты, художники и нехудожники, консерваторы и либералы — призваны к тому, чтобы жить в одной стране, в одном обществе и заботиться о его целостности», — заключил Патриарх.

 

13 октябрь 09:23 | : Культура / Верую

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