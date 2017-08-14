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О любви и чувствах. Разговор с православным священником

«Христианину важно не растеряться в своих чувствах, не пойти на поводу нетрезвого разума и неочищенного сердца», — сказал на встрече с северодвинцами в Центральной городской библиотеке помощник благочинного по миссионерской работе священник Александр Лашков. Свою речь он посвятил любви, эмоциям и чувствам.

«Я говорил о чувствах в контексте взаимоотношений мужчины и женщины, — пояснил священник. — Эта тема всегда актуальна, интересна, полезна и в то же время опасна. Мы акцентировали внимание на разнице между любовью и влюбленностью, поговорили об отношениях до брака, взаимоотношениях между мужем и женой, подняли проблему адюльтера и однополых браков».

По мнению отца Александра, душа, больная различными пристрастиями, не может вместить всю глубину такого чувства, состояния, добродетели, как любовь. Миссионер напомнил заветы святых. Так, преподобный Макарий Великий отмечал: «Сердце правит всеми органами и, когда благодать займет все отделения сердца, тогда господствует над всеми помыслами и членами». По мнению же святителя Игнатия (Брянчанинова), слепотой поражены ум и сердце человека. Ум не может отличать истинных помыслов от ложных, а сердце не может отличать ощущений духовных от ощущений душевных и греховных. Сердечные чувства, которые «окаменил» смертный грех, становятся стеной, не допускающей Слову Божию действовать на сердце.

Отметим, что отец Александр еще раз прочтет эту лекцию в Успенском храме Архангельска 15 октября, в воскресенье, в 15:30.

Вторая часть беседы пройдет 22 октября, в воскресенье, в 15:00 в Северодвинске в библиотеке им. Н.В. Гоголя (ул. Ломоносова, 100). Ведущий прочитает и прокомментирует эпизоды из произведений Валентина Распутина «Рудольфио», Владимира Набокова «Машенька» и «Защита Лужина», Виктора Гюго «Отверженные», а также Томаса Манна «Будденброки» и «Смерть в Венеции».

 Встреча стала частью проекта «Литературная гостиная «Добротолюбие», мероприятия посвящены углубленному изучению Евангельских истин.

(по материалам Архангельской епархии)

12 октябрь 09:20 | : Культура / Верую

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