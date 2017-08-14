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Северодвинск колбасит. "Северная неделя" исключила из партии Михаила Старожилова

Издание «Северная неделя», которую еще недавно рассматривали в числе добросовестных приобретателей части активов ликвидируемого северодвинского медиа-холдинга, выпустило информационный фейк о якобы готовящемся исключении Михаила Старожилова из рядов «Единой России» на ближайшем политсовете партии.

ИА «Эхо севера»:

…это ложь, стопроцентный фейк и провокация. Никак иначе. В Архангельском региональном отделении «Единой России» журналистам «Эхо СЕВЕРА» пояснили, что никакого политсовета не было и никакое заседание даже не планировалось созывать.

Точка.

Любопытно, что газета, опубликовавшая сто процентную выдумку, фактически, принадлежит господину Белоусову, близкому к каждой власти и позиционирующего себя чуть ни как хранителя традиций профессиональной журналистики. Он же, согласно базы данных «Контур-Фокус», является одним из учредителей Архангельского регионального отделения Союза Журналистов.

Позор. Коль столь низко пали нравы, что даже мастодонты журналистики не гнушаются фейками.

В свою очередь наблюдатели от ИА RUSNORD вспоминают, что в недалеком прошлом издания, контролируемые учредителем Архангельского регионального отделения Союза журналистов Вячеславом Белоусовым, старались держаться подальше от любых политических игр.

Вот и не фиг было начинать…

(на фото: Вячеслав Белоусов)

11 октябрь 18:14 | : Культура / Скандалы

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