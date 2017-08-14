"Золотые дочки" Архангельска распеваются в Киеве. Как поставить крест на карьере собственной мамы...

Две золотые дочери Архангельской области – Полина Крупчак (папа – бумажный магнат и бывший депутат Государственной Думы) и Наталья Рудкина (из семьи главы Приморского р-на) начали музыкальную карьеру на Украине.

Их группа PhaNtomX презентовала новый видеоклип в киевском загородном ресторане Zafferano. Клип ориентирован на украинскую публику и предназначен для национальных телеканалов.

По мнению наблюдателей, первую скрипку в группе играет именно Полина Крупчак, под нее данный музыкальный проект и создавался (аналогия с «Лицеем» и Анастасией Макаревич). Тем не менее, участие в этом Натальи Рудкиной фактически ставит крест на дальнейшей политической карьере ее матери Валентины.

Отметим, Полина Крупчак, начиная с нулевых, известна в Архангельске, как глава компаний, близких к шоу-бизнесу (общепит, гостиничное хозяйство и тп.). Ее отец Владимир Крупчак (кроме Полины еще 6 детей), бывший зубной техник, сделавший миллионное (в долларах) состояние на варке целлюлозы, последние годы не появляется в России, контролируя архангельский бизнес то из Италии, то с территории Украины.

(на фото: Полина Крупчак… кому-то позирует)