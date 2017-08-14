Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Золотые дочки" Архангельска распеваются в Киеве. Как поставить крест на карьере собственной мамы...

Две золотые дочери Архангельской области – Полина Крупчак (папа – бумажный магнат и бывший депутат Государственной Думы) и Наталья Рудкина (из семьи главы Приморского р-на) начали музыкальную карьеру на Украине.

Их группа PhaNtomX презентовала новый видеоклип в киевском загородном ресторане Zafferano. Клип ориентирован на украинскую публику и предназначен для национальных телеканалов.

По мнению наблюдателей, первую скрипку в группе играет именно Полина Крупчак, под нее данный музыкальный проект и создавался (аналогия с «Лицеем» и Анастасией Макаревич). Тем не менее, участие в этом Натальи Рудкиной фактически ставит крест на дальнейшей политической карьере ее матери Валентины.

Отметим, Полина Крупчак, начиная с нулевых, известна в Архангельске, как глава компаний, близких к шоу-бизнесу (общепит, гостиничное хозяйство и тп.). Ее отец Владимир Крупчак (кроме Полины еще 6 детей), бывший зубной техник, сделавший миллионное (в долларах) состояние на варке целлюлозы, последние годы не появляется в России, контролируя архангельский бизнес то из Италии, то с территории Украины.

(на фото: Полина Крупчак… кому-то позирует)

09 октябрь 11:50 | : Культура / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2017 (77)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)
Июнь 2017 (223)
Май 2017 (197)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.