Туфта на ТЭФИ. Телевидение на грани нервного срыва

Вообще-то это разговор о телевидении. Сегодняшнем. В целом. Вручение ТЭФИ только повод. И тем не менее…

3 октября в концертном зале «Россия» состоялось награждение лауреатов премии ТЭФИ-2017 - награды за достижения в области телевидения. И сразу же интрига – телевизионный «Оскар» присуждён Андрею Малахову, только-только с большим скандалом свалившему на телеканал «Россия», но номинировавшемуся от Первого. То ли стыдно стало перед бывшими коллегами, то ли… хрен его знает. В итоге Андрюшиного «Орфея» получал Костя Эрнст (надеемся, что передаст адресату).

А потом пришёл Михаил Швыдкой. Очень интеллигентный, свободомыслящий человек, несколько лет вызывавший искреннюю ненависть юдофобов, когда занимал пост министра культуры России. Легко вышел на сцену, почти выбежал и добрым-добрым взглядом окинул зал. И сказал замечательные слова о том, что у нас одно из лучших ТВ в Европе, а может быть и в мире. И еще сказал Михаил Швыдкой, что отечественное телевизионное сообщество работает честно и самоотверженно. На него в упор смотрели суперзвезды отечественного телевидения и мысленно посылали воздушный поцелуй. В «Останкино» само-собой, как дымка по утру, возникала атмосфера нежности, братства и полного взаимопонимания. (описание одного из очевидцев).

Ого, лучшее ли?

Когда-то отечественным телевидением можно было гордиться. Советским… да-да, не падайте со стула. Все, кому в 70-х – 80-х годах прошлого века повезло вырваться за кордон и хватило мужества вернуться обратно, в один голос хвалили наше телевидение. Оно было умным на всех своих трёх-четырёх каналах. В отличии от той глупости, что гнали на американских ста или французских двадцати. КВН – только у нас - студенты шутят так, что Райкин завидует. «Кинопанорама» - настоящий киноведческий разбор премьерных новинок - голливудский зритель на десятой минуте челюсть свернёт, зеваючи. «Что, где, когда?» - вообще вне конкуренции по сложности вопросов и дешевизне призов. «Спокойной ночи, малыши!» - пятнадцать минут настоящего добра без садиста-мышонка Джерри. «Сельский час» - какой техасский фермер выдержит часовой подробный рассказ о поле соседа?!

И фильмы… кстати, фильмы. Вспомните, что снимали тогда по заказу Гостелерадио. То, что не стыдно показывать в кинотеатрах, то, что вошло в золотой фонд именно кинематографа. «Семнадцать мгновений весны» по качеству исполнения лишь условно можно назвать сериалом, а так по всем параметрам очень качественное, но сверхдлинное кино.

При этом очень часто смотреть было решительно нечего… но это для меня и в Москве. А для большинства советских людей это была форточка в большой мир. Вернее, в миры – политики, культуры, спорта и т.д. … что они ещё видели на своих полустанках, вахтовках, заимках. Дай бог, чтобы один канал «со снегом» показывал. Я в армии немало встретил тех, кто впервые в жизни увидел голубой экран только в казарме.

А потом спрашиваете, почему СССР считался самой читающей страной в мире. Именно поэтому. Представляете, какая тогда была аудитория у Первого? Если бы кому-нибудь в голову пришло делать статистику… ведь никакого соревнования, никакой гонки за зрителем. Да и зачем, если телереклама считалась западным опиумом.

Но главные чудеса начались в перестройку. И до этого улицы страны пустели, когда по телику показывали что-нибудь эпическое, воры прилипали к экрану, чтобы позлиться на проницательность «ЗнаТоКов». Но именно с появление «Взгляда» началось подлинное безумие, я свидетель – съёмки сворачивали раньше, чтобы успеть в пятницу к 21.30. Причём те режиссёры, которые в иные годы могли сказать «всем спасибо, съёмка закончена» в 23.30 31 декабря (были и такие в истории Мосфильма прецеденты).

А ведь уже всё то же самое печатали в периодической прессе. О, это бабушка о двух концах, как говорили в дореволюционной Одессе. «Огонёк» ещё может сбрехать, бумага всё стерпит. Телевидению поверили даже тогда, когда раздухарившиеся Шолохов с Курёхиным назвали Ленина галлюциногенным грибом, историко-биологически обосновали… и все поверили. Автор лично пытался разубедить постановщиков декораций и был послан – «ПО ТЕЛЕВИЗОРУ ГОВОРИЛИ!».

90-е для меня были вообще золотым веком, когда можно стало всё и за это всё платили. Много писал про то счастливое время… и ещё напишу.

Но как только ушёл с телевизионной работы по непреодолимым обстоятельствам, стал смотреть на происходящее в кадре со стороны и примечать. Например, в середине нулевых приметил, как некоторые ток-шоу стали превращаться в скотный двор по обсуждаемым темам, у того же Андрюши Малахова. Помню, показали историю современных Ромео и Джульетты, где 21-летний азиат с ликом и статью невинного подростка обрюхатил 14-летнюю дурёху-москвичку, а в студии кто-то всерьёз считал это светлым чувством.

Но тогда в эфире не дрались. Вернее, было - у Савика Шустера Владимир Вольфович навалял Мише Делягину. Но случилось это уже при выключенных камерах, показали потом, постфактум. А сейчас это часть телешоу, часто с провокацией со стороны ведущих. Вот, что пишет писатель Сергей Лойко о своём походе на НТВ в «Место встречи», где драки минимум раз в неделю, а упитанный с детства ведущий может запросто обратиться к гостю в студии: «Ну ты, баран!»: Когда юморист-петросян Норкин рассказал в студи анекдот про то, как "два комара напердели в спортивном зале, чтобы согреться", и, выждав шквал аплодисментов зала, продолжая хихикать, начал нести какую-то запредельную пургу про то, как украинские президенты "размножаются почкованием" я понял, что, если я сейчас не уйду, то Норкина унесут. Хорошо, что ушел. Руки очень чесались.

Думаете, я знаю, кто такой Лойко? Даже внешне нет. Зато давно наблюдаю за Норкиным, и тоже руки чешутся. Корчит из себя крутую шпану домашний бутуз… аид называется.

Ой, чуть про ТЭФИ не забыл. Владимир Соловьёв получил за «лучшего интервьюера». И сам же засмущался. Лично для меня интервьюер – это Владимир Познер. Умный, отстранённый, со своей ненавязчивой позицией, которую он предлагает собеседнику, но ни в коем случае не давит на него. Его среди победителей нет, в этом диапазоне журналистику окончательно победили агитаторы и пропагандисты. Я с ними сталкивался ещё в армии, сам могу… но это суть разные профессии.

Вообще в номинации «ведущие» бедушка-беда. Андрей Добров («Добро в эфире» РЕН-ТВ, у этого хоть не бьют, он один в кадре), Роман Бабаян («Право голоса» ТВЦ, а у этого бьют, он же и провоцирует). Вы во что телевидение превратили, щеглы? Как вам ещё светики и супера за фоном не наваляли…

Что порадовало – премии лучшим сериальным актёрам достались Чулпан Хаматовой и Михаилу Ефремову, людям более чем достойным во всех отношениях (может быть и не за лучшие их роли). Награждение последнего вообще акт вольнодумства, Мишу даже в жюри КВН давно не приглашают.

Ещё вполне достойный документальный фильм «Наина Ельцина. История любви», просто прорыв для сегодняшнего РТР на грани с диссидентством, особенно в сравнении с пропутинскими-прокрымскими поделками. «Своя игра», Юля Высоцкая на кухне… никаких возражений.

И тут как ломом в подворотне – «Военная тайна» Игоря Прокопенко с РЕН-ТВ (вообще канал погиб после ухода Лесневских, при них даже за деньги не всё до эфира допускалось). Чувак гонит тупую шнягу – выдаёт теорию плоской Земли и побеждает в номинации «Просветительская программа». Правда, потом оправдывается, говорит, что представляет разные научные версии. Но мы-то с вами помним про Ленина-гриба в эпоху социалистического реализма.

Поэтому в интернете появились более точные формулировки того, за что теперь вручают ТЭФИ - "За разжигание ненависти к соседям", "За пропаганду мракобесия", "За самую наглую ложь", "За удалое самохвальство", "За самую патриотическую истерику", "За виртуозное лизание путинской задницы", "За самый непристойный скандал". "За торжество абсурда на телевидении и в стране".

Догадываетесь, кто главный претендент на последнюю номинацию? Да что вы говорите!

Леонид Черток