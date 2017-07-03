Есть у революции цена! Режиссер Панов предъявляет министру культуры Яничек

В интервью изданию «Двина сегодня» худрук архангельского Молодежного театра Виктор Панов предъявил министру культуры Архангельской области Веронике Яничек срыв постановки «Поминание», приуроченной к вековому юбилею Октябрьского большевистского переворота.

Виктор Панов - Путин сказал: нечего кошмарить бизнес. Однако та же министр культуры Яничек кошмарит его по-чёрному. Причём с полной юридической безграмотностью. Я достаточно уважительно отношусь к ней как к женщине, но считаю её абсолютно непрофессиональным человеком.



– Поясните, в чём это выражается?



– Главная задача министра культуры Архангельской области состоит в создании нормальных условий для реализации таланта. У неё полное отсутствие юридического знания жизни, если она объясняет СМИ, что художественный руководитель Панов заключает договор на постановку спектакля с ИП Пановым. Я что, настолько чудак, чтобы заключать договор с самим собой? Договор с ИП Пановым заключает заместитель художественного руководителя Аркадий Кузнецов, имеющий на такие действия соответствующую доверенность. Получается, министр не читает документы, где всё это прописано чёрным по белому. Да, письмо в министерство с просьбой о согласовании подписано мной, как руководителем театра. Но ведь в нём я прошу дать согласование не мне, а театру.



Художественному руководителю театра не запрещено быть индивидуальным предпринимателем. Мы изучили опыт почти всех российских театров, и во многих из них худруки являются ИПшниками. Так экономятся время и деньги, затрачиваемые на подготовку спектаклей. Замечу – это не вовсе не уход от налогов, а способ сбережению бюджетных средств. А со средствами у нас ой какая беда. Сравните, если в 2015 году бюджет Молодёжного театра составлял 39 миллионов рублей, то сейчас он на 14 миллионов рублей меньше. Путин сказал: нечего кошмарить бизнес. Однако та же министр культуры Яничек кошмарит его по-чёрному. Причём с полной юридической безграмотностью. Я достаточно уважительно отношусь к ней как к женщине, но считаю её абсолютно непрофессиональным человеком.



Напомним, пикировка режиссера с министром началась на прошлой неделе, когда в социальных сетях появилось обвинение от имени Молодежного театра в адрес Яничек в гонениях по политическим мотивам. В ответ региональный Минкульт через официально зарегистрированный СМИ опубликовал пояснение к ситуации с постановкой - Виктор Петрович Панов попросил областной Минкульт согласовать крупную сделку посредством заключения взаимосвязанных договоров между ИП В.П. Панова и директором молодежного театра, коим он является без приставки ИП, на создание музыкально-литературной композиции «Поминание» (общая сумма договоров 900 тыс. рублей). Естественно, что Министерство культуры Архангельской области оставило без удовлетворения это обращение, издав соответствующее распоряжение. По той простой причине, что 31 статья 44 ФЗ содержит прямой запрет на заключение сделок, в которых усматривается конфликт интересов.

На вопрос журналистов dvinatoday, увидят ли архангелогордцы постановку, ставшую скандальной еще до премьеры, худрук Молодежки пространно сказал, что его запал кончился… Действительно, даже сценическая революция должна иметь финансовую мотивацию.