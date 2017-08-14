Елена Драпека: "Я стала лучше относиться к царю Николаю". Депутаты Госдумы восхитились фильмом "Матильда"

Депутаты Государственной Думы наконец-то получили возможность посмотреть фильм Алексей Учителя «Матильда», ставший скандальным задолго до выхода на экраны.

Напомним, против широкого проката первой выступила депутат российского парламента Наталья Поклонская, решившая, что интимная жизнь последнего российского царя, принявшего мученическую смерть от рук кровавых большевиков, не для народных масс. Такой же точки зрения придерживается и Русская православная церковь, углядевшая в сценарии искажение исторических фактов. Радикальные религиозные активисты грозили поджогами владельцам кинотеатров, которые «только посмеют», а северодвинские казаки обещали выпороть режиссера, как только он попадется им в руки.

Закрытый показ для избранных состоялся в помещении ГУМа. Просмотровый зал народные избранники покидали одухотворенные, фильм понравился практически всем. Мало того, после просмотра кое-кто стал лучше относиться к последнему русскому царю как к исторической личности.

Первый зампред Комитета по культуре, заслуженная актриса РСФСР Елена Драпеко:

«Я хочу вас поздравить. У нас в России появился замечательный, красивый, прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм. Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться».

Напомним, что именно она инициировала целевой показ «Матильды» для народных избранников, дабы поставить точку в споре о выпуске или невыпуске кинокартины в широкий прокат.

В поддержку фильма выступил и председатель одного из думских комитетов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов, не увидевший в «Матильде» ничего скабрезного:

«Самой пикантное — это когда у одной из балерин на мгновение оголяется грудь. Слушайте, но даже в советское время даже в «Бриллиантовой руке» было что-то подобное!».

Он же добавил, что фильм ярко раскрывает внутренний мир исторических личностей.

В том же духе высказались представители всех думских фракций.

Напомним, еще раньше председатель профильного Комитета по культуре кинорежиссер Станислав Говорухин высказывался о художественных достоинствах «Матильды» в превосходных выражениях.

В тоже время наблюдатели отмечают, что скандал вокруг кинофильма Алексея Учителя нанес такой же моральный урон патриотическому движению, как и несколько лет назад выступление Пусси Райот либеральному.