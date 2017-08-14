Течёт река Иога

В Емцу, чуть выше куста деревень под названием Меландово впадает (на снимке) река Иога.



Некоторые топонимисты отстаивают версию о финно-угорском происхождении имён рек с окончанием (формантом) на га:



Вот как об этом говорится в словаре Э. Мурзаева: «“йоги, йоки, йока - зека (фин.-угор.). Фин. joki, эстон. jogi, саам, jokka, мар. йогы – “течение”, “поток”, что соответствует венг. jo в гидронимах; морд, ев, ев, йов – “река”; хант. гган, коми ю – “река”. Саам. уменьшительная форма иокенч – “речка, доступная для лодки”».

Не опровергая предложенную гипотезу, можно предложить и другую.



Итак, что такое река?



Словарь В. Даля: « Река ж. (от реять, течь, общего корня с речь?) поток водный, проточная по земляному ложу вода, большего объема, чем речка и ручей; ...»

Этимологический словарь М. Фасмера: «Река мн. ре;ки, укр. рiка;, др.-русск. Родственно рой, ри;нуть(ся), ре;ять. Далее родственно др.-инд. ra;уаs м. “течение, ток”, r;;уаt; “двигается, начинает течь”, r;ti;s; ж. “ток, бег”, r;tas “течение”, r;n;as “текущий”...»



В других словарях встречаются более лаконичные определения: «Постоянный водоем с естественным течением воды по разработанному ею руслу от истока до устья».



Или ещё короче: «текущая вода, поток».



В то же время, в санскрите звучащее чисто по-русски слово РЕКА имеет значения «черта, линия, рисунок».



Несомненно, для краткой характеристики внешнего вида «текущих водных потоков» (особенно на карте) данные значения достаточны.



Возможно, именно это слово в указанных форме и значениях (река) вошло в лексику некогда единой индоевропейской общности. Но первозданный вид сохранило лишь в некоторых славянских языках.



В санскрите слову «река» как народному географическому термину, соответствует слово нади. Но это же слово в санскрите имеет ещё и другое значение, связанное с учением йоги, – «нервные каналы».



В свою очередь, значение слова йога трактуется двояко.



С одной стороны, это «учение и метод управления психикой и физиологией человека, составной элемент религиозных и философских систем, ставящих целью достижение состояния ‘освобождения’ (нирваны)».



А с другой, - слово йога на санскрите имеет буквальные значения: «связь, соединение, сосредоточение, усилие».



Реки и сейчас выполняют перечисленные функции. А в не столь давние времена всеобщего бездорожья только благодаря им были возможны связь между людьми, соединение населённых пунктов, сосредоточение в условленное время и в определённом месте воинов, усилия по преодолению пространств, завоеванию и освоению новых земель.



Поэтому, несомненно, санскритское слово йога в указанных значениях раскрывает семантику понятия “РЕКА” максимальным и оптимальным способами.



Можно даже предположить, что слово йога использовалось в качестве окончаний или формантов индоевропейских гидронимов с незапамятных времён и на этом основании все так называемые «угро-финские форманты» (йоги, йокк, йока и др.) есть всего лишь субстратные искажения первоначального слова йога, имеющего более глубокий смысл, приведённый выше.



Возможной поддержкой данной гипотезы служит версия В.А. Чудинова о происхождении русского слова вода: «Слово ВОДА совершенно не имеет мифологического значения и образована от глагола ВОДИТЬ. Это означает, что ВОДА есть некий ПРОВОДНИК, или некоторый ПУТЬ, по которому наши далекие предки передвигались в густых лесных массивах. Сходную семантику имеет и слово ОЗЕРО, которое, без “окающего” русского произношения у славян выглядит как ЕЗЕРО, от глагола ЕЗДИТЬ. И, наконец, орудие передвижения по воде называется ВЕСЛО от глагола ВЕЗТИ (то есть ВЕСЛО – это ВОЗИЛО)»1.



Кстати, на правобережье Северной Двины находится Чевчезеро. Именно «езеро», а не «озеро».



Кроме слова йога в санскрите имеются и другие, возможно, когда-то входившие в состав топонимов слова, позаимствованные впоследствии другими языками.



Вот некоторые из них: амбхаса, апа, вана, вари, джала, шар, апаха, удака, амбу в значении «вода, водный».



Коми-пермяцкое ва – «вода», возможно, образовано от санскритского вана или вари в этом же значении.



Санскритское слово шар – «вода» встречается в качестве названия проливов у берегов Новой Земли. А также между островами в устье Печоры, у Мезенского побережья и даже в названиях рек бассейна Северной Двины, впадающих в Малую Юру. По мнению А.И. Калимы, это слово зырянское (коми) (сл. А.О. Подвысоцкого) Но, оно может быть «родом» из языка протоиндоевропейцев, наследником которого является санскрит.



Ещё более обширную географию применения имеет санскритское слово сара в значении «поток». Это же значение имеют санскритские слова Сантана, Дхара, самла. А слово арна означает ещё и «волна».



Финно-угорские и саамские форманты ярви, явр, яхр, ягр, ты и др., указывающие на принадлежность водных объектов к озёрам, могут быть суррогатами, образованными от санскритских слов храда, сарас, касара, тарага, имеющих значение «озеро».



Если разделить древнерусское слово езеро на две части - ез (ездить) и еро, то можно заметить, что вторая часть (еро) близка по звучанию финно-угорским и саамским лексемам, обозначающим этот водный объект.



Слово ирина на санскрите означает «ручей, ключ, родник».



В качестве основ, их составных частей, окончаний названий рек и озёр могли использоваться и другие слова из санскрита.



Вот некоторые из них: акс – “достигать, наполнять, проникать”, акса – “ось”, агра- “первый, передний, главный, основной, остриё, вершина, поверхность, начало”, анг и анк – “идти”, га- “идущий, находящийся”, ёни – “начало, ева – “путь, ход, спешащий, торопящийся, быстрый, скорый”, ека – “язык”, ека- “один, единственный”, ема – “ход, дорога, путь”, йа – “движение”, и – “идти, отправляться, приходить, достигать” , икс- “картина”, икша – “взгляд”, инг – “идти, двигаться”, ка – “вода, голова”, МА – “начало”, огха – “прилив, поток”, ома – “помощник, товарищ, друг”, ра – “помощник, помогающий”, рч – “движение”, рш – “движение”, ю- “едущий, спутник, попутчик, товарищ, приятель”, юга – “поколение, род, период жизни, отрезок времени”, юдж (yuj) – “связывать, соединять кого-либо”, юдж – “связанный с чем-либо”, ям – “идти, яи (yayi) – “бегущий, спешащий”, яна – “ведущий (о пути), средство передвижения”, яни – “путь, дорога" и многие другие.



Вернёмся к северной речке Иоге.



Начало она берёт в Великом болоте, в центре которого находится Великое озеро.

Не правда ли, странные, несколько высокопарные названия даны ничем не примечательным с виду водным объектам? При этом соседние реки и озёра сохранили иноязычные основы своих названий. На древнерусском языке слово «великий» звучит как велий. На санскрите велла означает "время", "срок".



К северо-востоку от Великого озера, в том же Великом болоте, находится озеро Кумбыш. Из него вытекает речка с одноимённым названием. В переводе с санскрита Кумбха означает: “Водолей, знак Зодиака-кувшин”, а кумбака - “задержка (пауза в дыхании)”. Есть ещё и выражение кумбха-мэла, имеющее значение: «состязание йогов, сиддхов и любых других существ что-то умеющих показать; показ каких-то необычных достижений и возможностей».



Впадает Иога в Емцу. В Книге Большому Чертежу (XVII век) в перечне рек, “которыя в Двину пали”, встречаются названия “Ямца” и “Емца”. В переводе с санскрита eмa - “ход, дорога, путь”; яма - “Бог смерти”; Яма (“узда”) – “бог смерти и царь умерших, считавшийся первым из умерших людей, сыном Вивасвата (солнечное божество, позднее слившееся с Сурьей), один из четырех главных хранителей мира; яма-су - “та, что рождает близнецов” и “воздержание”. Да не простое воздержание, а в его пяти формах - ненасилие, правдивость, целомудрие, отказ от алчности и стяжательства».



Насчёт "близнецов" тоже правда. Поскольку в ледниковый период русло Емцы было началом водной системы, объединявшей бассейны рек Онеги, Северной Двины, Кулоя, Мезени и Печоры. Она их "породила".



Если вспомнить названия других рек-соседок Иоги, и перевести их названия при помощи санскрита, то полученная совокупность этимологий может составить приличный философский трактат.



«Это всего лишь совпадения», - так можно отреагировать на приведённые версии. И пусть их сотни, и пусть они «помечены» археологическими находками, отнесёнными к временам «безмолвия». То есть к эпохам, в которых, по мнению, «официальных» историков, на Севере люди не должны были жить. Почему? «Потому что не должны. И всё». А они жили.



Есть ли в России другие реки с подобным названием? Автору они не известны.



И потому: йоги, любители приключений и загадок, рек Иога ждёт вас.

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Библиографический список



Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М..1984

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М..1978-1982

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. СПб.,1996

Чудинов В.А. Славянская мифология и русский корнеслов. Краснодар, 2000.

Подвысоцкий А.О. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885

Книга Большому Чертежу. под ред. Дербиной С.165.

Квасов Д.Д. Позднечетвертичная история крупных озёр и внутренних морей Восточной Европы, Л.,1975.

Александр Чашев

