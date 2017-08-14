 Модный приговор вынесен Архангельску

23 сентября в 18 часов в праздничном шоу «Шелковая коллекция Белкомура» предстанут красавицы в роскошных нарядах. Но не в ультрасовременных, эпатажных образах, а в национальных, самобытных костюмах, мода на которые не проходит и по сей день.

Концерт с участием работ лучших модельеров и дизайнеров, победителей Межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера» будет финальным аккордом Всероссийского творческого форума «Белкомур - новый «шелковый путь» в Арктику».

Напомним, что форум начнет свою работу в Архангельске 19 сентября.

Торжественная церемония закрытия состоится 23 сентября в 18:00 в концертном зале областного Дома народного творчества по адресу площадь Ленина, 1.

На подиум выйдут театры мод Архангельской области: Вельска, Мезени, Котласа, Коряжмы, Северодвинска, Архангельска, Вилегодского, Вехнетоемского и Устьянского районов. Все участники – лауреаты и победители Межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера».

Источником вдохновения для творчества модельеров часто становится традиционный северный костюм с его многообразием форм и образов.

«Баса ненаглядная» из Устьян, «Мезенские потешки», котласская «Песня северных земель», «Сударушки» и «Важское рядное» из Вельска, «Красны девицы» Верхней Тоймы – названия коллекций, представленных в шоу, говорит само за себя.

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. По мнению режиссера-постановщика концерта «Шелковая коллекция Белкомура» Николая Терюхина: «Сейчас все дизайнеры мира обращаются к теме русского костюма. Интерес ко всему русскому возрастает и у молодежи. Давно доказано, что наш народный костюм самый красивый и самый яркий».



Наряду с мастерами из Архангельской области искусство народного костюма покажут гости форума. Представлять творчество дизайнеров будет официальное модельное агентство показа – «Николай Терюхин».

Каждая коллекция театра костюма «Катюша» из Гатчины Ленинградской области – это по сути размышления о русской культуре. В театре работают профессиональные дизайнеры, хореографы, преподаватели по пластике, стилисты. Выступление «Катюши» – это всегда мини-спектакль, в котором «герой» – костюм.

Участники «Русского проекта» приехали к нам из города Кандалакша Мурманской области. Это самодеятельное объединение, куда входят работники и ветераны Кольской АЭС. Они сами шьют и вышивают славянские рубахи, сарафаны, головные уборы, изготавливают предметы народных ремесел. В Архангельске коллектив продемонстрирует сразу четыре композиции.

Художник, исследователь традиционного костюма, коллекционер, москвичка Вера Голубева покажет коллекцию «Этот мир придуман…..» из ткани кубовой набойки. Зритель увидит авторское видение использования этого утраченного ремесла - набойки в модной одежде.

Кульминацией концерта станет показ коллекции «Невеста Пармы» театра русского костюма «Маруся» из Пермского края. Основатель и руководитель коллектива - Ольга Шейерман, народный мастер Пермского края, исследователь, этнограф и реконструктор.

Результат многолетнего кропотливого труда Ольги Ивановны – это создание коллекции «Невеста Пармы», основанной на материалах экспедиций по Северному Прикамью. В неё вошли традиционные русские и коми-пермяцкие свадебные костюмы крестьян как приверженцев официального православия, так и разных согласий старообрядцев, «довенчальная» и «новобрачная» одежда. Пермские исторические костюмы побывали на международных и всероссийских выставках и впервые будут представлены архангельской публике.

Наряды из коллекции «Невесты Пармы» продемонстрирует в концерте модельное агентство «Николай Терюхин».

Народный, национальный костюм, его колорит, многослойность, символизм – это синтез различных видов декоративного творчества.

Север только начал собирать «Шелковую коллекцию Белкомура», которая без сомнения будет прирастать талантами. Ведь без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие современного искусства.



На закрытии форума «Белкомур» делегации получат на память подарочные наборы от Архангельского опытного водорослевого комбината.



Проект Всероссийский творческий форум «Белкомур - новый «шелковый путь» в Арктику» поддержан Министерством культуры РФ и Государственным Российским Домом народного творчества имени Поленова.

Вход на праздничный концерт по пригласительным.

Справки по телефонам: 21-40-42, 21-40-43, организатор форума – Архангельский областной Дом народного творчества