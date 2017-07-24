Митрополит Даниил об иконе как святыне и искусстве

Святыня и в то же время произведение искусства — икона, вышедшая из-под кисти древнего мастера. Она сохраняет свое высшее предназначение, откликается на молитву, даже если пребывает в пространствах музея.

Икона — образ и символ, который предназначен, чтобы соединять нас с Первообразом. Мы соединяемся с ним на уровне сознания, на уровне сердца и получаем Божественную силу, которую называем благодатью. С точки зрения христианства, абсолютно неважно, написан ли образ на деревянной доске рукою мастера, выгравирован ли на железе или отпечатан на бумаге. Неважно, и сколько лет иконе. Но почему же тогда столь почитаемы такие святыни, как рублевская «Троица»? Есть понятие «намоленность» иконы. Действительно, когда перед ней молился сам Андрей Рублев или Сергий Радонежский, или другие лучшие люди, и нам благостно молиться.

Благодатны, конечно, и современные иконы. Вспомним, в Архангельск из Москвы привозили икону «Умягчение злых сердец» — софринскую, напечатанную, которая раньше стояла в обычной квартире. Сейчас этот образ источает миро, и люди чувствуют благодать Божию, когда молятся перед ним.

Любой творец, создавая какую-то вещь, с самого начала вкладывает в нее определенное предназначение. Предназначение иконы отличается от предназначения картины. Смотреть на картину и наслаждаться — своего рода отдых, а молиться перед иконой — уже труд, и причем тяжелый. Он сопряжен с максимальной сосредоточенностью в мыслях и на сердечном уровне, требующими много сил. Этим можно объяснить чувство некоторой усталости и желания отдохнуть, когда мы приходим домой после храма.

Итак, иконы созданы для молитвы, даже если они ныне пребывают в музейных залах. Однако же, любуясь древнерусским искусством, большинство людей не слышат слова о том, в чем заключается главное предназначение иконы. Замечательно, если экскурсовод напомнит об этом: мы находимся у такого-то образа, я расскажу вам его историю, а вы можете перед ним помолиться. Стоя перед иконой, можно попросить о своих нуждах, но в первую очередь надо ставить то, что Бог считает полезным по отношению к нам, а не то, что нам приятно. Как в медицине: нравится тебе процедура или нет, это не столь волнует врача, самое главное — польза от нее, пусть через боль и страдание.

На мой взгляд, было бы прекрасно, если бы сотрудники музея, экскурсоводы говорили посетителям, что Господь через молитву перед этими древними иконами, произведениями искусства, помогает в беде, в горе, в радости и может сделать так, чтобы радость прибавлялась и как можно дольше длилась в сердце. Помощь приходит независимо от того, перед какой иконой вы помолились — той, что в храме, или той, что в музее.

Иконы — не просто дерево и краски, это нечто живое. Но иное по отношению к нам. История знает немало случаев, когда в святые изображения варварски втыкали копья, мечи, ножи — тогда из образа текла кровь. Это доказывает связь образа с Первообразом. Понятно, что непочитание образа относится и к Первообразу. Однажды профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов встретился с человеком, который считал, что иконы не нужны, что их почитание — дело несущественное. В ответ на эти слова Алексей Ильич попросил собеседника показать фотографию его семьи. Посмотрев снимок, профессор задал вопрос: «А если я брошу его на пол и потопчусь, будет ли вам приятно? Я ведь в сущности ничего плохого не сделаю, это ведь только фотография. Или все-таки вам будет неприятно?» Собеседник, разумеется, ответил, что будет неприятно. Совершенно верно, ведь образы связаны с дорогими людьми, и такое деяние можно рассматривать как оскорбление семьи. Так и непочитание икон — это оскорбление Первообраза.

В наше время необходимо соработничество между музеями и Церковью — это самый удачный вариант решить вопросы, связанные и с музейными храмовыми комплексами, и с редкими старинными иконами, и с раритетной церковной утварью и другими богослужебными предметами. Мы пребываем в одном культурном пространстве, у нас общая история, поэтому мы должны стремиться к единению. Да, не всегда получается, да, много препон. Тем не менее, давайте убирать плохое и сеять добро, справедливость, духовность, развивать культуру. Любой «культ» связан с принесением жертв. Самая большая жертва Богу, о которой написал псалмопевец Давид, — дух сокрушен, «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19). Именно этой жертвы ждет от нас Господь, то есть сокрушения, переживания, смирения, кротости по отношению к Нему и по отношению друг к другу.

Невозможно любить Господа и ненавидеть Его икону, она же Его образ. Каждый человек сотворен по образу и подобию Божию. «Подобие» подразумевает то, что человек должен сделать из себя, он должен попытаться приложить максимум усилий, чтобы быть похожим на Бога. Если мы испытываем злобу, раздражение, неприязнь, лукавство, лицемерие, нужно в этом покаяться, и Господь простит. Почти все определяется нашим отношением к другим людям. Если при внешнем расположении к ним внутренне будем питать злобу и ненависть, не сможет оказаться в Царствии радости.

На фото: софринская икона Умягчение злых сердец

(по материалам Архангельской епархии)