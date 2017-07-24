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К нам едет "Матильда"! Архангельск решил показать дулю депутату Поклонской

Как стало известно из собственных источников участнику Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», архангельские прокатчики решили наплевать на происки реакционных сил, и не только пустить кинофильм «Матильда» самым широким экраном, но и устроить предпоказную премьеру, о чем сейчас идут переговоры с создателями скандальной киноленты.

Напомним, что некоторые киносети, в частности, принадлежащие олигарху Мамуту, отказались пускать у себя «Матильду», испугавшись то ли угроз, то ли анафемы.

ИА «Эхо севера»:

Но, Архангельск славится своими демократическими традициями — тому свидетельство многовековая история города. В кинозалы столицы Поморья, как стало известно ИА «Эхо СЕВЕРА», поступило предложение провести предпремьерный показ фильма «Матильда». 

Переговоры ведутся.

Но независимо от их итогов, «Матильда» в Архангельске демонстрироваться будет, и никто и ничто этому не помешает — резюмировал источник.

Наблюдатели ждут реакции со стороны Архангельской епархии. Впрочем, не исключен вариант, что церковь на региональном уровне не будет комментировать светские дела.

Свой взгляд на ситуацию с «Матильдой» главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток выскажет в ближайшем выпуске Итогов недели.

13 сентябрь 18:15 | : Культура

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