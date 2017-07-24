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"Онежское Поморье" стало строиться

В национальном парке «Онежское Поморье» в настоящее время создается новая инфраструктура для приема и размещения гостей и сотрудников заповедной территории.

Единственный объект, построенный прежде в «Онежском Поморье», баня в деревне Луда, сегодня изменился до неузнаваемости. Это было безликое «холодное» здание из бруса на винтовых сваях, не вписывавшееся в окружающий ландшафт. В этом году в здании утеплили стены и перекрытия, усилили фундамент, усовершенствовали банное печное отопление, наружные стены обшили необрезной доской. Обшивку пропитали тонировочным антисептирующим составом для защиты древесины от неблагоприятного воздействия окружающей среды и для сохранения ее структуры.  Временное кровельное покрытие из рубероида заменили на мягкую битумную черепицу. К бане пристроена просторная терраса, а на мансардном этаже предусмотрены спальные места для туристов.  Все эти изменения положительно сказались на энергоэффективности и комфортности здания, сделали его образ более гармоничным в соседстве со старинными деревенскими домами.

В сентябре работы по обустройству участка в Луде продолжились. В перспективе там появится Визит-центр национального парка, гостевые домики, автостоянка, котельная. А пока ведётся строительство кордона охраны – уже завершен монтаж фундамента на винтовых сваях, в ноябре будет установлено и само здание. Оно будет служить местом для работы и проживания госинспекторов и других сотрудников национального парка, а также привлеченных специалистов во время служебных командировок в «Онежское Поморье».

Неподалеку установлены площадки на свайно-винтовом фундаменте для гаражей, сборка которых уже ведется. В них будет храниться техника, стройматериалы и оборудование Парка.

Еще одним перспективным и привлекательным местом для гостей можно назвать Мураканское озеро. На его берегу запланировано размещение ряда гостевых домиков, что сделает отдых туристов более комфортным для них и более безопасным и щадящим для окружающей природы. И в этом месте первым сооружением будет также кордон охраны. В настоящее время идет устройство фундамента, затем подрядная организация приступит к сборке сруба, а в ноябре планируется завершение строительных работ на этом объекте.

Если обратиться к опыту работы Кенозерского национального парка в сфере организованного экологического туризма, то стоит заметить, что среди отдыхающих весьма востребованы туристические стоянки – места отдыха, оборудованные столом с навесом, туалетом, мусоросборником, запасом дров. Их в Кенозерье более 80. Вот и в «Онежском Поморье» появились первые турстоянки – одна в окрестностях деревни Пурнема, другая – в окрестностях деревни Яреньга. Архитекторы разрабатывали проекты турстоянок с учетом особенностей ландшафта, специфики климата. Так, стоянка неподалеку от Яреньги получилась достаточно вместительной и надежно укрывающей от морского ветра и дождя. Все строительные работы проводили госинспекторы национального парка «Онежском Поморье».

 

13 сентябрь 12:12 | : Культура

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