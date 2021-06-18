Успенская ярмарка на Кенозере порадует гостей концертом, «киносеновалом» и фейерверком

22 августа в деревне Вершинино в Кенозерском национальном парке развернётся Успенская ярмарка. Хороводы, песни и народные забавы поднимут настроение гостям всех возрастов.
Как сообщает пресс-служба парка, начнётся праздник в 14:00. Со своими товарами приедут торговцы и мастера-ремесленники со всей области. Все желающие смогут покататься на теплоходе, обзавестись вручную расписанным веслом или деревянным расписным значком, отправить с ярмарки «фотописьмо» близким.
Уставшие от торгов и развлечений гости смогут прилечь на ароматной копне и посмотреть фильмы о заповедной территории на «киносеновале».
Вечером над Вершинино будут разноситься народные наигрыши на гармошках от шоу-дуэта «Мастер-класс» из Вологды.
Финальным аккордом гуляний станут праздничный фейерверк в честь 30-летия Кенозерского национального парка и традиционные праздничные костры на берегу Кенозера, где гости смогут угоститься печёной картошкой.