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Успенская ярмарка на Кенозере порадует гостей концертом, «киносеновалом» и фейерверком

22 августа в деревне Вершинино в Кенозерском национальном парке развернётся Успенская ярмарка. Хороводы, песни и народные забавы поднимут настроение гостям всех возрастов.

Как сообщает пресс-служба парка, начнётся праздник в 14:00. Со своими товарами приедут торговцы и мастера-ремесленники со всей области. Все желающие смогут покататься на теплоходе, обзавестись вручную расписанным веслом или деревянным расписным значком, отправить с ярмарки «фотописьмо» близким.

Уставшие от торгов и развлечений гости смогут прилечь на ароматной копне и посмотреть фильмы о заповедной территории на «киносеновале».

Вечером над Вершинино будут разноситься народные наигрыши на гармошках от шоу-дуэта «Мастер-класс» из Вологды.

Финальным аккордом гуляний станут праздничный фейерверк в честь 30-летия Кенозерского национального парка и традиционные праздничные костры на берегу Кенозера, где гости смогут угоститься печёной картошкой. 

30 июль 10:48 | : ---

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