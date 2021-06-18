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Куда путешественники поедут на поездах в августе и сколько стоят билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне покупают ж/д билеты на август и как изменились цены. Средний чек за поездку на поезде по России в августе по уже оформленным билетам составляет 3 354 рублей в одну сторону. По сравнению с 2019 и 2020 годом чек вырос на 5%: в прошлом и позапрошлом годах за билет по России платили в среднем 3 205 рублей.

 

Больше всего ж/д билетов на август оформлено по направлению Москва — Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 5,9%, а средний чек за поездку между двумя столицами равен 2 491 рублю. По сравнению с 2020 годом средний чек по этому направлению вырос на 4%. А вот по сравнению с 2019 годом средний чек сократился на 5%: два года назад за билет платили в среднем 2 612 рублей в одну сторону.

 

На втором месте направление Москва — Анапа, с долей 3,2%. Средний чек за билет в одну сторону равен 4 405 рублям, по сравнению с 2020 годом он подрос на 3%, а по сравнению с 2019 годом — на 10%.  На третьем месте направление Москва — Симферополь, по которому оформляется 1,4% билетов. Средний чек по этому направлению составляет 7 058 рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 20%.

 

Топ-20 направлений, по которым оформлено больше всего ж/д билетов на август

 

Направление

Доля пассажиров, 2021

Средний чек в одну сторону, 2020

Средний чек в одну сторону, 2021

Динамика среднего чека 2021 к 2020

Москва — Санкт-Петербург

5,9%

2397

2491

+4%

Москва — Анапа

3,2%

4293

4405

+3%

Москва — Симферополь

1,4%

5859

7058

+20%

Москва — Новороссийск

1,2%

5118

4763

-7%

Москва — Лазаревское

1,1%

5302

5194

-2%

Москва — Адлер

1,0%

5562

5484

-1%

Москва — Нижний Новгород

0,9%

1191

1218

+2%

Москва — Казань

0,8%

2496

2570

+3%

Санкт-Петербург — Симферополь

0,8%

5300

5432

+2%

Москва — Сочи

0,8%

6263

6598

+5%

Москва — Туапсе

0,7%

4902

4770

-3%

Москва — Ейск

0,7%

3329

3767

+13%

Москва — Евпатория

0,7%

3197

3900

+22%

Санкт-Петербург — Анапа

0,6%

4538

5071

+12%

Москва — Феодосия

0,6%

3741

Ростов-на-Дону — Адлер

0,5%

1997

1732

-13%

Симферополь — Ростов-на-Дону

0,5%

2488

2878

+16%

Москва — Белгород

0,5%

1772

1863

+5%

Москва — Петрозаводск

0,5%

2784

2726

-2%

Хабаровск — Находка

0,5%

2295

2268

-1%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

 

Также в топ-5 входят направления Москва — Новороссийск и Москва — Лазаревское, а за ними следуют направления Москва — Адлер, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Санкт-Петербург — Симферополь и Москва — Сочи. Кроме того, в топ-20 популярных направлений на август, по данным продаж Туту.ру, входят Москва — Туапсе, Москва — Ейск, Москва — Евпатория, Санкт-Петербург — Анапа, Москва — Феодосия, Ростов-на-Дону — Адлер, Симферополь — Ростов-на-Дону, Москва — Белгород, Москва — Петрозаводск и Хабаровск — Находка.

 

По большинству вошедших в рейтинг направлений средний чек изменился в пределах 5% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметная динамика среднего чека наблюдается на направлениях Москва — Симферополь (+20%), Москва — Евпатория (+22%) и Симферополь — Ростов-на-Дону (+16%).

 


29 июль 09:52 | : ---

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