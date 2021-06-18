Куда путешественники поедут на поездах в августе и сколько стоят билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне покупают ж/д билеты на август и как изменились цены. Средний чек за поездку на поезде по России в августе по уже оформленным билетам составляет 3 354 рублей в одну сторону. По сравнению с 2019 и 2020 годом чек вырос на 5%: в прошлом и позапрошлом годах за билет по России платили в среднем 3 205 рублей.
Больше всего ж/д билетов на август оформлено по направлению Москва — Санкт-Петербург. Доля этого направления составляет 5,9%, а средний чек за поездку между двумя столицами равен 2 491 рублю. По сравнению с 2020 годом средний чек по этому направлению вырос на 4%. А вот по сравнению с 2019 годом средний чек сократился на 5%: два года назад за билет платили в среднем 2 612 рублей в одну сторону.
На втором месте направление Москва — Анапа, с долей 3,2%. Средний чек за билет в одну сторону равен 4 405 рублям, по сравнению с 2020 годом он подрос на 3%, а по сравнению с 2019 годом — на 10%. На третьем месте направление Москва — Симферополь, по которому оформляется 1,4% билетов. Средний чек по этому направлению составляет 7 058 рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 20%.
Топ-20 направлений, по которым оформлено больше всего ж/д билетов на август
|
Направление
|
Доля пассажиров, 2021
|
Средний чек в одну сторону, 2020
|
Средний чек в одну сторону, 2021
|
Динамика среднего чека 2021 к 2020
|
Москва — Санкт-Петербург
|
5,9%
|
2397
|
2491
|
+4%
|
Москва — Анапа
|
3,2%
|
4293
|
4405
|
+3%
|
Москва — Симферополь
|
1,4%
|
5859
|
7058
|
+20%
|
Москва — Новороссийск
|
1,2%
|
5118
|
4763
|
-7%
|
Москва — Лазаревское
|
1,1%
|
5302
|
5194
|
-2%
|
Москва — Адлер
|
1,0%
|
5562
|
5484
|
-1%
|
Москва — Нижний Новгород
|
0,9%
|
1191
|
1218
|
+2%
|
Москва — Казань
|
0,8%
|
2496
|
2570
|
+3%
|
Санкт-Петербург — Симферополь
|
0,8%
|
5300
|
5432
|
+2%
|
Москва — Сочи
|
0,8%
|
6263
|
6598
|
+5%
|
Москва — Туапсе
|
0,7%
|
4902
|
4770
|
-3%
|
Москва — Ейск
|
0,7%
|
3329
|
3767
|
+13%
|
Москва — Евпатория
|
0,7%
|
3197
|
3900
|
+22%
|
Санкт-Петербург — Анапа
|
0,6%
|
4538
|
5071
|
+12%
|
Москва — Феодосия
|
0,6%
|
—
|
3741
|
—
|
Ростов-на-Дону — Адлер
|
0,5%
|
1997
|
1732
|
-13%
|
Симферополь — Ростов-на-Дону
|
0,5%
|
2488
|
2878
|
+16%
|
Москва — Белгород
|
0,5%
|
1772
|
1863
|
+5%
|
Москва — Петрозаводск
|
0,5%
|
2784
|
2726
|
-2%
|
Хабаровск — Находка
|
0,5%
|
2295
|
2268
|
-1%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Также в топ-5 входят направления Москва — Новороссийск и Москва — Лазаревское, а за ними следуют направления Москва — Адлер, Москва — Нижний Новгород, Москва — Казань, Санкт-Петербург — Симферополь и Москва — Сочи. Кроме того, в топ-20 популярных направлений на август, по данным продаж Туту.ру, входят Москва — Туапсе, Москва — Ейск, Москва — Евпатория, Санкт-Петербург — Анапа, Москва — Феодосия, Ростов-на-Дону — Адлер, Симферополь — Ростов-на-Дону, Москва — Белгород, Москва — Петрозаводск и Хабаровск — Находка.
По большинству вошедших в рейтинг направлений средний чек изменился в пределах 5% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметная динамика среднего чека наблюдается на направлениях Москва — Симферополь (+20%), Москва — Евпатория (+22%) и Симферополь — Ростов-на-Дону (+16%).