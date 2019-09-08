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Северодвинск совсем скоро полезет на стенку

Глава Северодвинска Игорь Скубенко посетил стройплощадку, которая находится за зданием Детско-юношеского центра на проспекте Труда 54, и оценил масштаб выполненных работ.

Несущий каркас скалодрома из конструкционной стали, виден издалека. Подрядчик приступил монтажу пластиковых рельефных и гладких панелей. Сооружение имеет следующие характеристики: высота - 20,6 метра, периметр - 18 метров, максимальное нависание - 12,6 метров, а общая площадь поверхности более 373 квадратных метра.

- Приятно приезжать на объекты, когда всё идёт по графику! Подрядчик завершил пуско-наладочные работы на системе освещения. В тёмное время суток видно, что она отлично работает. Покрытие площадки тоже готово. Визуально - качество работ высокое. Это также подтвердили специалисты управления градостроительства и земельных отношений. Уверен, что мы вскоре сможем принимать здесь соревнования различного уровня. Планируется и развитие прилегающей к спортсооружению территории, - отметил глава города.

Он подчеркнул, что ДЮЦ - образовательная организация, где есть соответствующая лицензия, а профильные дисциплины преподают опытные тренеры.

Начальник управления градостроительства и земельных отношений администрации Северодвинска Антон Кириллов сообщил, что подрядчику осталось выполнить монтаж панелей и зацепов, а завершить работы на объекте планируется к концу октября.

Начальник ПТО ООО «Альта-Строй» Владимир Домашний рассказала, что руководитель фирмы посетил представительные соревнования по скалолазанию в Москве и привёз чертежи трасс, а также перенял опыт по монтажу зацепов, чтобы центральная часть сооружения для соревнований на скорость была эталонной.

Директор ДЮЦа Галина Агапитова рассказала, что в учреждении работает отдел туризма и краеведения, где занимаются 700 ребят. Все они проходят подготовку на скалодроме. Те, кому этот вид активности пришёлся по душе, идут заниматься в объединение скалолазания.

Она добавила, что планируется установить ограждение вокруг нового спортсооружения, а также на ноябрьской сессии горсовета утвердить финансирование для приобретения монтажу трибун.

На реализацию проекта привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», государственной региональной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодёжной политики», рассчитанной на 2014-2020 годы.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

19 октябрь 08:00 | : ---

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