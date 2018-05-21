На дне Баренцева моря установили православный крест в память о погибших в 1940 году на подлодке "Декабрист"

В Баренцевом море установили мемориальную доску на корпусе подводной лодки Д-1 "Декабрист", затонувшей в 1940 году при невыясненных обстоятельствах. Инициатором и исполнителем установки памятного знака выступил Северный флот.

"В непосредственной близости от корпуса лодки на дне Баренцева моря также был установлен православный крест", - цитирует "Интерфакс-Религия" пресс-службу флота 20 июля.

Моряки Северного флота во главе с командующим - адмиралом Николаем Евменовым - почтили память экипажа на борту многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус".

"Декабрист" - первая подводная лодка советской постройки. Она была заложена 5 марта 1927 года на Балтийском заводе. В 1938 году лодка провела в море 120 суток, пройдя более 10 тысяч морских миль, из них 1,2 тысяч - в подводном положении, это стало рекордным показателем для того времени. В ходе советско-финляндской войны "Декабрист" совершил два боевых похода.

Подлодка погибла 13 ноября 1940 года при невыясненных обстоятельствах во время выполнения задач боевой подготовки. В дальнейшем предпринимались неоднократные попытки найти точное место гибели подлодки. В результате обследования с использованием глубоководных аппаратов затонувший объект был найден в Мотовском заливе Баренцева моря на глубине 250 метров.

Отметим, на дне Баренцева моря уже установлен православный крест в память о погибших на подводной лодке "Курск" , которая затонула в 2000 году. Как сообщало РИА "Новости", 31 июля 2012 года крест установили родственники погибших моряков и участники автопробега ветеранов Военно-морского флота. В крест была заложена капсула с землей, привезенной из Святой Успенской Киево-Печерской Лавры одним из организаторов автопробега, настоятель Никольского храма протоиерей отец Сергий на борту отслужил молебен в память о погибших моряках-североморцах.

Источник: https://www.newsru.com/religy/20jul2018/kross.html